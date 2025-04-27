Клубничный десерт, который буквально тает во рту: рецепт простого и изысканного рулета

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий и нежный бисквитный рулет с клубникой — идеальный десерт для весеннего чаепития или праздничного стола. Этот десерт сочетает в себе воздушную текстуру бисквита, свежесть клубники и лёгкость сливочного крема.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ меренговый рулет

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца

100 г сахара

100 г муки

1 ч. л. ванильного экстракта

Для начинки:

200 г свежей клубники

250 мл охлаждённых сливок (33%)

2 ст. л. сахарной пудры​

Пошаговый рецепт:

Приготовление бисквита:

Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром и ванильным экстрактом до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку. Выпечка:

Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и разровняйте. Выпекайте 10-12 минут до лёгкой золотистой корочки. Формирование рулета:

Готовый бисквит переложите на чистое влажное полотенце, аккуратно снимите пергамент и сверните в рулет вместе с полотенцем. Оставьте остывать. Приготовление начинки:

Взбейте охлаждённые сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Клубнику нарежьте мелкими кусочками. Сборка рулета:

Разверните остывший бисквит, равномерно распределите сливки и выложите клубнику. Сверните рулет, заверните в пищевую плёнку и охладите в холодильнике минимум на 1 час. Подача:

Перед подачей украсьте рулет сахарной пудрой и свежими ягодами по желанию.

Советы:

Для более лёгкой версии можно использовать взбитый творог или йогурт вместо сливок.

Добавьте в крем немного лимонной цедры для свежести.

Используйте другие ягоды или фрукты по сезону.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

