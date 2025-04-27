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Клубничный десерт, который буквально тает во рту: рецепт простого и изысканного рулета

1:55
Еда

Лёгкий и нежный бисквитный рулет с клубникой — идеальный десерт для весеннего чаепития или праздничного стола. Этот десерт сочетает в себе воздушную текстуру бисквита, свежесть клубники и лёгкость сливочного крема.

меренговый рулет
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
меренговый рулет

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • 4 яйца

  • 100 г сахара

  • 100 г муки

  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Для начинки:

  • 200 г свежей клубники

  • 250 мл охлаждённых сливок (33%)

  • 2 ст. л. сахарной пудры

Пошаговый рецепт:

  1. Приготовление бисквита:
    Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром и ванильным экстрактом до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку.

  2. Выпечка:
    Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и разровняйте. Выпекайте 10-12 минут до лёгкой золотистой корочки.

  3. Формирование рулета:
    Готовый бисквит переложите на чистое влажное полотенце, аккуратно снимите пергамент и сверните в рулет вместе с полотенцем. Оставьте остывать.

  4. Приготовление начинки:
    Взбейте охлаждённые сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Клубнику нарежьте мелкими кусочками.

  5. Сборка рулета:
    Разверните остывший бисквит, равномерно распределите сливки и выложите клубнику. Сверните рулет, заверните в пищевую плёнку и охладите в холодильнике минимум на 1 час.

  6. Подача:
    Перед подачей украсьте рулет сахарной пудрой и свежими ягодами по желанию.

Советы:

  • Для более лёгкой версии можно использовать взбитый творог или йогурт вместо сливок.

  • Добавьте в крем немного лимонной цедры для свежести.

  • Используйте другие ягоды или фрукты по сезону.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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