Клубничный десерт, который буквально тает во рту: рецепт простого и изысканного рулета

Лёгкий и нежный бисквитный рулет с клубникой — идеальный десерт для весеннего чаепития или праздничного стола. Этот десерт сочетает в себе воздушную текстуру бисквита, свежесть клубники и лёгкость сливочного крема.
4 яйца
100 г сахара
100 г муки
1 ч. л. ванильного экстракта
200 г свежей клубники
250 мл охлаждённых сливок (33%)
2 ст. л. сахарной пудры
Приготовление бисквита:
Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте яйца с сахаром и ванильным экстрактом до пышной светлой массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку.
Выпечка:
Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и разровняйте. Выпекайте 10-12 минут до лёгкой золотистой корочки.
Формирование рулета:
Готовый бисквит переложите на чистое влажное полотенце, аккуратно снимите пергамент и сверните в рулет вместе с полотенцем. Оставьте остывать.
Приготовление начинки:
Взбейте охлаждённые сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Клубнику нарежьте мелкими кусочками.
Сборка рулета:
Разверните остывший бисквит, равномерно распределите сливки и выложите клубнику. Сверните рулет, заверните в пищевую плёнку и охладите в холодильнике минимум на 1 час.
Подача:
Перед подачей украсьте рулет сахарной пудрой и свежими ягодами по желанию.
Для более лёгкой версии можно использовать взбитый творог или йогурт вместо сливок.
Добавьте в крем немного лимонной цедры для свежести.
Используйте другие ягоды или фрукты по сезону.
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.
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