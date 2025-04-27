Так ли важен цвет желтка? Разбираемся в определении качества яиц

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Цвет желтка куриного яйца может варьироваться от светло-жёлтого до насыщенного оранжевого. Многие считают, что яркий цвет свидетельствует о высоком качестве яйца, но на самом деле оттенок желтка зависит от рациона питания курицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Желток

От чего зависит цвет желтка?

Основным фактором, влияющим на цвет желтка, является содержание каротиноидов в корме птицы. Каротиноиды — это природные пигменты, содержащиеся в таких продуктах, как кукуруза, морковь, люцерна и зелёные растения. Чем больше каротиноидов в рационе курицы, тем насыщеннее цвет желтка. Например, куры, питающиеся зелёной травой или кукурузой, несут яйца с более яркими желтками.

Влияет ли цвет желтка на качество яйца?

Цвет желтка не является надёжным показателем качества или питательной ценности яйца. Яйца с разными оттенками желтка могут иметь схожий состав и питательные свойства. Важно обращать внимание на другие факторы, такие как свежесть яйца и условия содержания куриц.

Как выбрать качественные яйца?

Проверяйте маркировку : На скорлупе яйца указан код, который сообщает о способе содержания курицы. Код "0" означает органическое производство, "1" — свободный выгул, "2" — напольное содержание, "3" — клеточное содержание.​

Покупайте у надёжных производителей : Выбирайте яйца от производителей, которым доверяете, или приобретайте их на фермерских рынках.​

Обращайте внимание на свежесть: Свежие яйца имеют плотный белок и выпуклый желток.

Цвет желтка зависит от рациона питания курицы и не является прямым показателем качества яйца. При выборе яиц следует обращать внимание на маркировку, свежесть и условия содержания птицы.

Уточнения

Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.).

