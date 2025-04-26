Как в СССР бабушки готовили борщ без бульонных кубиков

В СССР борщ умели готовить по-настоящему. Без всяких кубиков, добавок и "улучшителей вкуса" — только натуральные продукты, время и душа.
А вот как это делали наши бабушки.
Всё начиналось с хорошего бульона. Его варили из того, что было:
Мясо заливали холодной водой, доводили до кипения, снимали пену — и варили на медленном огне несколько часов. Именно терпение давало тот самый насыщенный и ароматный бульон.
Овощи — главные герои
Капуста, свёкла, морковь, картошка, лук — всё родное, с огорода или базара. Свёклу часто тушили отдельно с уксусом и сахаром, чтобы сохранить яркий цвет. Это был важный кулинарный приём.
Без томатной пасты никуда
Томатная паста в СССР была натуральной, густой и очень концентрированной. Её добавляли в зажарку вместе с морковью и луком — именно там закладывался вкус и аромат будущего борща.
Маленькие секреты бабушек
Настоящий борщ в СССР варили долго, с душой и без всякой химии. И именно поэтому его вкус был таким тёплым, домашним и незабываемым. Борщ — это не просто суп. Это целая история, аромат которой до сих пор живёт в памяти.
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