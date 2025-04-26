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Как в СССР бабушки готовили борщ без бульонных кубиков

1:45
Еда

В СССР борщ умели готовить по-настоящему. Без всяких кубиков, добавок и "улучшителей вкуса" — только натуральные продукты, время и душа.

Борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Борщ

А вот как это делали наши бабушки.

Всё начиналось с хорошего бульона. Его варили из того, что было:

  • говядина на кости,
  • свиные рёбрышки,
  • курица с рынка.

Мясо заливали холодной водой, доводили до кипения, снимали пену — и варили на медленном огне несколько часов. Именно терпение давало тот самый насыщенный и ароматный бульон.

Овощи — главные герои

Капуста, свёкла, морковь, картошка, лук — всё родное, с огорода или базара. Свёклу часто тушили отдельно с уксусом и сахаром, чтобы сохранить яркий цвет. Это был важный кулинарный приём.

Без томатной пасты никуда

Томатная паста в СССР была натуральной, густой и очень концентрированной. Её добавляли в зажарку вместе с морковью и луком — именно там закладывался вкус и аромат будущего борща.

Маленькие секреты бабушек

  • Чеснок тёрли прямо в кастрюлю под конец варки.
  • Лавровый лист и перец горошком обязательно шли в бульон.
  • Иногда добавляли кусочек сала для насыщенности.
  • Борщ настаивали несколько часов — свежесваренный борщ считался "сырым".

Настоящий борщ в СССР варили долго, с душой и без всякой химии. И именно поэтому его вкус был таким тёплым, домашним и незабываемым. Борщ — это не просто суп. Это целая история, аромат которой до сих пор живёт в памяти.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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