Как в СССР бабушки готовили борщ без бульонных кубиков

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР борщ умели готовить по-настоящему. Без всяких кубиков, добавок и "улучшителей вкуса" — только натуральные продукты, время и душа.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Борщ

А вот как это делали наши бабушки.

Всё начиналось с хорошего бульона. Его варили из того, что было:

говядина на кости,

свиные рёбрышки,

курица с рынка.

Мясо заливали холодной водой, доводили до кипения, снимали пену — и варили на медленном огне несколько часов. Именно терпение давало тот самый насыщенный и ароматный бульон.

Овощи — главные герои

Капуста, свёкла, морковь, картошка, лук — всё родное, с огорода или базара. Свёклу часто тушили отдельно с уксусом и сахаром, чтобы сохранить яркий цвет. Это был важный кулинарный приём.

Без томатной пасты никуда

Томатная паста в СССР была натуральной, густой и очень концентрированной. Её добавляли в зажарку вместе с морковью и луком — именно там закладывался вкус и аромат будущего борща.

Маленькие секреты бабушек

Чеснок тёрли прямо в кастрюлю под конец варки.

Лавровый лист и перец горошком обязательно шли в бульон.

Иногда добавляли кусочек сала для насыщенности.

Борщ настаивали несколько часов — свежесваренный борщ считался "сырым".

Настоящий борщ в СССР варили долго, с душой и без всякой химии. И именно поэтому его вкус был таким тёплым, домашним и незабываемым. Борщ — это не просто суп. Это целая история, аромат которой до сих пор живёт в памяти.