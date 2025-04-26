Сочные котлеты с секретом: курица и свинина в одном фарше

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто бы мог подумать, что соединение курицы и свинины в одном фарше даст такой великолепный результат? Между тем идея далеко не нова — в Испании, например, паэлью давно готовят с этими двумя видами мяса. Почему бы и нам не сделать на их основе нежные, сочные котлеты, которые покорят даже придирчивых гурманов?

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Что вам понадобится на 4 порции:

Куриное филе — 300 г

Свинина (мякоть) — 300 г

Лук репчатый — 100 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Белый хлеб без корки — 40 г

Чеснок — 2 зубчика

Пряные травы — 1 ч. л.

Панировочные сухари — по вкусу

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Приготовить фарш

Нарежьте куриное филе и свинину небольшими кусочками. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

2. Добавить лук и чеснок

Очень мелко нарубите лук или тоже пропустите его через мясорубку — так фарш получится нежнее. Чеснок измельчите и добавьте в миску к мясу.

3. Замешать фарш

Вбейте яйцо, добавьте пряные травы, соль и перец. Тщательно вымешайте массу и дайте ей отдохнуть 10-15 минут, чтобы вкусы раскрылись.

4. Сформировать котлеты

Смачивая руки холодной водой, сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях или муке, если сухари под рукой отсутствуют.

5. Обжарить до румяной корочки

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте котлеты на среднем огне сначала с одной стороны до золотистой корочки.

6. Довести до готовности

Переверните котлеты, обжарьте вторую сторону. Затем накройте сковороду крышкой и потомите котлеты до полной готовности. Подавайте с картофельным пюре или любым другим любимым гарниром.

Эти котлеты сочетают нежность курицы и насыщенность свинины — идеальное сочетание для уютного ужина!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

