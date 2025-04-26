Сочные котлеты с секретом: курица и свинина в одном фарше

Кто бы мог подумать, что соединение курицы и свинины в одном фарше даст такой великолепный результат? Между тем идея далеко не нова — в Испании, например, паэлью давно готовят с этими двумя видами мяса. Почему бы и нам не сделать на их основе нежные, сочные котлеты, которые покорят даже придирчивых гурманов?
Что вам понадобится на 4 порции:
Куриное филе — 300 г
Свинина (мякоть) — 300 г
Лук репчатый — 100 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Белый хлеб без корки — 40 г
Чеснок — 2 зубчика
Пряные травы — 1 ч. л.
Панировочные сухари — по вкусу
Растительное масло — 3 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Как приготовить:
1. Приготовить фарш
Нарежьте куриное филе и свинину небольшими кусочками. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.
2. Добавить лук и чеснок
Очень мелко нарубите лук или тоже пропустите его через мясорубку — так фарш получится нежнее. Чеснок измельчите и добавьте в миску к мясу.
3. Замешать фарш
Вбейте яйцо, добавьте пряные травы, соль и перец. Тщательно вымешайте массу и дайте ей отдохнуть 10-15 минут, чтобы вкусы раскрылись.
4. Сформировать котлеты
Смачивая руки холодной водой, сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях или муке, если сухари под рукой отсутствуют.
5. Обжарить до румяной корочки
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте котлеты на среднем огне сначала с одной стороны до золотистой корочки.
6. Довести до готовности
Переверните котлеты, обжарьте вторую сторону. Затем накройте сковороду крышкой и потомите котлеты до полной готовности. Подавайте с картофельным пюре или любым другим любимым гарниром.
Эти котлеты сочетают нежность курицы и насыщенность свинины — идеальное сочетание для уютного ужина!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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