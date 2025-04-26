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Сочные котлеты с секретом: курица и свинина в одном фарше

2:12
Еда

Кто бы мог подумать, что соединение курицы и свинины в одном фарше даст такой великолепный результат? Между тем идея далеко не нова — в Испании, например, паэлью давно готовят с этими двумя видами мяса. Почему бы и нам не сделать на их основе нежные, сочные котлеты, которые покорят даже придирчивых гурманов?

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Что вам понадобится на 4 порции:

  • Куриное филе — 300 г

  • Свинина (мякоть) — 300 г

  • Лук репчатый — 100 г

  • Яйцо куриное — 1 шт.

  • Белый хлеб без корки — 40 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Пряные травы — 1 ч. л.

  • Панировочные сухари — по вкусу

  • Растительное масло — 3 ст. л.

  • Соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Приготовить фарш

Нарежьте куриное филе и свинину небольшими кусочками. Пропустите через мясорубку или измельчите в блендере.

2. Добавить лук и чеснок

Очень мелко нарубите лук или тоже пропустите его через мясорубку — так фарш получится нежнее. Чеснок измельчите и добавьте в миску к мясу.

3. Замешать фарш

Вбейте яйцо, добавьте пряные травы, соль и перец. Тщательно вымешайте массу и дайте ей отдохнуть 10-15 минут, чтобы вкусы раскрылись.

4. Сформировать котлеты

Смачивая руки холодной водой, сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях или муке, если сухари под рукой отсутствуют.

5. Обжарить до румяной корочки

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Жарьте котлеты на среднем огне сначала с одной стороны до золотистой корочки.

6. Довести до готовности

Переверните котлеты, обжарьте вторую сторону. Затем накройте сковороду крышкой и потомите котлеты до полной готовности. Подавайте с картофельным пюре или любым другим любимым гарниром.

Эти котлеты сочетают нежность курицы и насыщенность свинины — идеальное сочетание для уютного ужина!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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