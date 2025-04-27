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Шашлык из курицы с овощами: когда гарнир жарится прямо на шампуре

Еда

Хотите удивить гостей и самим отдохнуть от сложных блюд? Попробуйте шашлык, в котором сочная курица, куриные субпродукты и ароматные овощи готовятся на одном шампуре. Минимум возни — максимум удовольствия!

Шашлык из курицы
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы

Почему стоит выбрать этот рецепт

Этот шашлык — не просто вкусный. Он заменяет и основное блюдо, и гарнир сразу. Куриные сердечки и печёнка придают нежный вкус, а овощи и шампиньоны делают композицию яркой и сочной. Приготовить его под силу даже новичку.

Ингредиенты на 10 порций:

  • Куриные сердечки и печёнка — 400 г

  • Тушка курицы — 1,2 кг

  • Сладкий зелёный перец — 1 шт.

  • Маленькие цукини — 2 шт.

  • Красные луковицы — 3 шт.

  • Мелкие помидоры — 6 шт.

  • Шампиньоны — 8 шт.

  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Для маринада:

  • Чеснок — 6 зубчиков

  • Острый перчик — 1 шт.

  • Тимьян — 3 веточки

  • Розмарин — 3 веточки

  • Цедра 1 лимона

  • Оливковое масло — 100 мл + 4 ст. л.

  • Лимонный сок — 200 мл

  • Морская соль — по вкусу

Как приготовить:

1. Сделать маринад

Раздавите чеснок, измельчите острый перец без семян, оборвите листочки тимьяна и розмарина. В миске соедините чеснок, перец, лимонную цедру и соль. Взбейте масло с лимонным соком, добавьте к пряностям.

2. Подготовить курицу

Очистите куриные сердечки и печёнку от лишнего жира. Курицу разделите на части: отделите голени, бёдра и крылья, а грудку нарежьте кусочками.

3. Замариновать

Выложите потрошки в миску и залейте третью маринада. Курицу замочите в оставшемся маринаде. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на час.

4. Подготовить овощи

Помойте и нарежьте перец крупными кусками. Цукини разрежьте вдоль и ломтиками. Лук — на четвертинки, шампиньоны — очистите и удалите ножки. Овощи сбрызните оливковым маслом. Замочите деревянные шпажки в воде на 30 минут.

5. Собрать и жарить шашлыки

Чередуя, нанижите курицу, субпродукты, овощи и грибы на шпажки. Жарьте над горячими углями 10-15 минут, регулярно переворачивая, чтобы всё равномерно пропеклось.

Готовый шашлык получается сочным, ароматным и очень ярким — настоящий гвоздь пикника!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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