Шашлык из курицы с овощами: когда гарнир жарится прямо на шампуре

Хотите удивить гостей и самим отдохнуть от сложных блюд? Попробуйте шашлык, в котором сочная курица, куриные субпродукты и ароматные овощи готовятся на одном шампуре. Минимум возни — максимум удовольствия!
Почему стоит выбрать этот рецепт
Этот шашлык — не просто вкусный. Он заменяет и основное блюдо, и гарнир сразу. Куриные сердечки и печёнка придают нежный вкус, а овощи и шампиньоны делают композицию яркой и сочной. Приготовить его под силу даже новичку.
Ингредиенты на 10 порций:
Куриные сердечки и печёнка — 400 г
Тушка курицы — 1,2 кг
Сладкий зелёный перец — 1 шт.
Маленькие цукини — 2 шт.
Красные луковицы — 3 шт.
Мелкие помидоры — 6 шт.
Шампиньоны — 8 шт.
Чёрный молотый перец — по вкусу
Для маринада:
Чеснок — 6 зубчиков
Острый перчик — 1 шт.
Тимьян — 3 веточки
Розмарин — 3 веточки
Цедра 1 лимона
Оливковое масло — 100 мл + 4 ст. л.
Лимонный сок — 200 мл
Морская соль — по вкусу
Как приготовить:
1. Сделать маринад
Раздавите чеснок, измельчите острый перец без семян, оборвите листочки тимьяна и розмарина. В миске соедините чеснок, перец, лимонную цедру и соль. Взбейте масло с лимонным соком, добавьте к пряностям.
2. Подготовить курицу
Очистите куриные сердечки и печёнку от лишнего жира. Курицу разделите на части: отделите голени, бёдра и крылья, а грудку нарежьте кусочками.
3. Замариновать
Выложите потрошки в миску и залейте третью маринада. Курицу замочите в оставшемся маринаде. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на час.
4. Подготовить овощи
Помойте и нарежьте перец крупными кусками. Цукини разрежьте вдоль и ломтиками. Лук — на четвертинки, шампиньоны — очистите и удалите ножки. Овощи сбрызните оливковым маслом. Замочите деревянные шпажки в воде на 30 минут.
5. Собрать и жарить шашлыки
Чередуя, нанижите курицу, субпродукты, овощи и грибы на шпажки. Жарьте над горячими углями 10-15 минут, регулярно переворачивая, чтобы всё равномерно пропеклось.
Готовый шашлык получается сочным, ароматным и очень ярким — настоящий гвоздь пикника!
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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