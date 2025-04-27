Без разделения яиц и нервов: бисквит, который получается всегда

Хотите идеальный высокий бисквит без разделения яиц? Всё возможно — если соблюдать правильную технологию. Здесь важна каждая мелочь: от тщательного взбивания яиц до выбора температуры выпекания. И никаких случайностей!
Главные секреты успеха
Самый важный шаг — хорошо взбить яйца. На это уходит минимум 10 минут, а иногда и больше, в зависимости от мощности миксера и объёма массы. Не торопитесь!
Муку нужно вмешивать аккуратно, лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста. И, конечно, строго следить за температурой: выставляйте 180 °C и ни в коем случае не открывайте духовку в первые 30 минут.
Ингредиенты на 10 порций:
Яйцо куриное — 4 шт.
Сахар-песок — 110 г
Мука пшеничная — 120 г
Сахар ванильный — 10 г
Соль — 3 г
Как приготовить:
1. Подготовка яиц
Достаньте яйца из холодильника за час до начала работы. Тёплые яйца взбиваются легче и быстрее.
2. Подготовка формы
Застелите дно разъёмной формы (20 см) бумагой для выпечки. Бока формы ничем не смазывайте — тесто должно цепляться за сухие стенки, чтобы лучше подняться.
3. Взбивание яиц
В чаше соедините яйца, сахар и ванильный сахар. Взбивайте на высокой скорости до получения пышной светлой массы. На это уйдёт 10-12 минут.
4. Подготовка муки
Просейте муку через сито один-два раза. Добавьте к ней соль и перемешайте венчиком.
5. Смешивание теста
Вводите муку в яичную массу частями, аккуратно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Работайте быстро, чтобы масса не осела.
6. Выпекание
Перелейте тесто в форму, слегка прокрутите её, описывая восьмёрки, чтобы тесто равномерно распределилось. Верх можно аккуратно выровнять лопаткой.
7. В духовку!
Выпекайте бисквит в заранее разогретой духовке при 180 °C 30-40 минут. Готовность проверяйте сухой палочкой или лёгким нажатием: центр должен пружинить.
8. Остужаем и выдерживаем
Остудите бисквит прямо в форме, затем аккуратно извлеките и переложите на решётку. Заверните в пищевую плёнку и дайте ему настояться при комнатной температуре или в холодильнике 8-12 часов — так текстура станет ещё лучше.
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
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