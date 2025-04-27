Без разделения яиц и нервов: бисквит, который получается всегда

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите идеальный высокий бисквит без разделения яиц? Всё возможно — если соблюдать правильную технологию. Здесь важна каждая мелочь: от тщательного взбивания яиц до выбора температуры выпекания. И никаких случайностей!

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бисквит

Главные секреты успеха

Самый важный шаг — хорошо взбить яйца. На это уходит минимум 10 минут, а иногда и больше, в зависимости от мощности миксера и объёма массы. Не торопитесь!

Муку нужно вмешивать аккуратно, лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста. И, конечно, строго следить за температурой: выставляйте 180 °C и ни в коем случае не открывайте духовку в первые 30 минут.

Ингредиенты на 10 порций:

Яйцо куриное — 4 шт.

Сахар-песок — 110 г

Мука пшеничная — 120 г

Сахар ванильный — 10 г

Соль — 3 г

Как приготовить:

1. Подготовка яиц

Достаньте яйца из холодильника за час до начала работы. Тёплые яйца взбиваются легче и быстрее.

2. Подготовка формы

Застелите дно разъёмной формы (20 см) бумагой для выпечки. Бока формы ничем не смазывайте — тесто должно цепляться за сухие стенки, чтобы лучше подняться.

3. Взбивание яиц

В чаше соедините яйца, сахар и ванильный сахар. Взбивайте на высокой скорости до получения пышной светлой массы. На это уйдёт 10-12 минут.

4. Подготовка муки

Просейте муку через сито один-два раза. Добавьте к ней соль и перемешайте венчиком.

5. Смешивание теста

Вводите муку в яичную массу частями, аккуратно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Работайте быстро, чтобы масса не осела.

6. Выпекание

Перелейте тесто в форму, слегка прокрутите её, описывая восьмёрки, чтобы тесто равномерно распределилось. Верх можно аккуратно выровнять лопаткой.

7. В духовку!

Выпекайте бисквит в заранее разогретой духовке при 180 °C 30-40 минут. Готовность проверяйте сухой палочкой или лёгким нажатием: центр должен пружинить.

8. Остужаем и выдерживаем

Остудите бисквит прямо в форме, затем аккуратно извлеките и переложите на решётку. Заверните в пищевую плёнку и дайте ему настояться при комнатной температуре или в холодильнике 8-12 часов — так текстура станет ещё лучше.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

