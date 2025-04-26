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Столовая СССР. Гороховый суп по ГОСТу 1986 года

2:17
Еда

В советских столовых гороховый суп был настоящей классикой — сытным, простым и недорогим блюдом, которое готовили строго по утверждённым стандартам.

гороховый суп
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
гороховый суп

Рецептура горохового супа была чётко регламентирована ГОСТ 1986 года, обеспечивая единое качество во всех уголках страны — от Москвы до Дальнего Востока.

Ингредиенты (на 10 литров супа):

  • Горох сухой — 800 г
  • Вода — 9 л
  • Картофель — 2 кг
  • Морковь — 300 г
  • Лук репчатый — 300 г
  • Копчёные продукты (бекон, грудинка, ветчина) — 400 г (по наличию)
  • Соль — 120 г
  • Чёрный молотый перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 3-4 шт.
  • Масло растительное или топлёное — 80 г.

Технология приготовления

1. Горох замачивали на 6-8 часов в холодной воде для размягчения. Затем воду сливали.
2. В кипящую воду добавляли горох и варили его до полуготовности, снимая пену.
3. Картофель чистили, нарезали кубиками и закладывали в суп.
4. Лук и морковь нарезали мелким кубиком и пассеровали на растительном или топлёном масле до золотистого цвета.
5. Пассеровку вместе с копчёностями добавляли в суп, доваривали до полной готовности гороха и картофеля.
6. В конце приправляли солью, перцем и за 5 минут до окончания варки закладывали лавровый лист.

Особенности подачи

Суп наливали в глубокие тарелки, обязательно посыпали свежей зеленью (если была в наличии). К супу часто подавался ломоть чёрного хлеба или ржаная булочка.

Гороховый суп по ГОСТу был сытным, наваристым, ароматным — тем самым "супом детства", который ассоциировался с обедами в заводских столовых, школах и пионерских лагерях. Его вкус был знаком каждому советскому человеку: мягкий горох, чуть сладковатая морковь, дымные нотки копчёностей и пряный аромат лаврового листа.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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