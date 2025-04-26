Столовая СССР. Гороховый суп по ГОСТу 1986 года

В советских столовых гороховый суп был настоящей классикой — сытным, простым и недорогим блюдом, которое готовили строго по утверждённым стандартам.
Рецептура горохового супа была чётко регламентирована ГОСТ 1986 года, обеспечивая единое качество во всех уголках страны — от Москвы до Дальнего Востока.
Ингредиенты (на 10 литров супа):
Технология приготовления
1. Горох замачивали на 6-8 часов в холодной воде для размягчения. Затем воду сливали.
2. В кипящую воду добавляли горох и варили его до полуготовности, снимая пену.
3. Картофель чистили, нарезали кубиками и закладывали в суп.
4. Лук и морковь нарезали мелким кубиком и пассеровали на растительном или топлёном масле до золотистого цвета.
5. Пассеровку вместе с копчёностями добавляли в суп, доваривали до полной готовности гороха и картофеля.
6. В конце приправляли солью, перцем и за 5 минут до окончания варки закладывали лавровый лист.
Особенности подачи
Суп наливали в глубокие тарелки, обязательно посыпали свежей зеленью (если была в наличии). К супу часто подавался ломоть чёрного хлеба или ржаная булочка.
Гороховый суп по ГОСТу был сытным, наваристым, ароматным — тем самым "супом детства", который ассоциировался с обедами в заводских столовых, школах и пионерских лагерях. Его вкус был знаком каждому советскому человеку: мягкий горох, чуть сладковатая морковь, дымные нотки копчёностей и пряный аромат лаврового листа.
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