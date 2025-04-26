Столовая СССР. Гороховый суп по ГОСТу 1986 года

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

В советских столовых гороховый суп был настоящей классикой — сытным, простым и недорогим блюдом, которое готовили строго по утверждённым стандартам.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain гороховый суп

Рецептура горохового супа была чётко регламентирована ГОСТ 1986 года, обеспечивая единое качество во всех уголках страны — от Москвы до Дальнего Востока.

Ингредиенты (на 10 литров супа):

Горох сухой — 800 г

Вода — 9 л

Картофель — 2 кг

Морковь — 300 г

Лук репчатый — 300 г

Копчёные продукты (бекон, грудинка, ветчина) — 400 г (по наличию)

Соль — 120 г

Чёрный молотый перец — по вкусу

Лавровый лист — 3-4 шт.

Масло растительное или топлёное — 80 г.

Технология приготовления

1. Горох замачивали на 6-8 часов в холодной воде для размягчения. Затем воду сливали.

2. В кипящую воду добавляли горох и варили его до полуготовности, снимая пену.

3. Картофель чистили, нарезали кубиками и закладывали в суп.

4. Лук и морковь нарезали мелким кубиком и пассеровали на растительном или топлёном масле до золотистого цвета.

5. Пассеровку вместе с копчёностями добавляли в суп, доваривали до полной готовности гороха и картофеля.

6. В конце приправляли солью, перцем и за 5 минут до окончания варки закладывали лавровый лист.

Особенности подачи

Суп наливали в глубокие тарелки, обязательно посыпали свежей зеленью (если была в наличии). К супу часто подавался ломоть чёрного хлеба или ржаная булочка.

Гороховый суп по ГОСТу был сытным, наваристым, ароматным — тем самым "супом детства", который ассоциировался с обедами в заводских столовых, школах и пионерских лагерях. Его вкус был знаком каждому советскому человеку: мягкий горох, чуть сладковатая морковь, дымные нотки копчёностей и пряный аромат лаврового листа.