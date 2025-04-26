Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как аромат меняет вашу жизнь: советы по выбору духов для любого случая
700 км на одном заряде: Opel бросает вызов Tesla
Бизнес в Индии с нуля: как Берт Мюллер за 12 лет открыл 103 ресторана с мексиканской едой
Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных
Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене
Очистка воздуха и увлажнение: преимущества душа для растений
Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир
В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций
Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека

Вы варите креветки неправильно: ошибки, которые портят вкус и сочность морепродуктов

1:54
Еда

Чтобы креветки были сочными, нежными и ароматными, важно соблюдать несколько простых, но важных правил.

Вареные креветки
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареные креветки

Разморозка — первый шаг к успеху

Замороженные креветки нельзя сразу бросать в кипяток — так они сварятся неравномерно. Есть два надёжных способа разморозки:

  • Оставить креветки на полке в холодильнике, затем довести до комнатной температуры,

  • Залить прохладной водой и дождаться полной разморозки.

Только свежемороженые креветки

Если на упаковке указано "вареномороженные", такие креветки уже готовы к употреблению. Их можно просто подогреть или обдать горячим рассолом для усиления вкуса и аромата.

Чистить или не чистить

Гурманы рекомендуют варить креветки в панцире и с головами:

  • Панцирь защищает мясо от пересаливания,

  • Головы придают бульону насыщенный вкус.

Время варки — ключ к сочности

Не переваривайте креветки!

  • Маленьким нужно всего 1 минута,

  • Средним — 1-2 минуты,

  • Крупным — 2-3 минуты.

Отсчёт начинается с момента вбрасывания креветок в воду, а не с закипания.

Как остановить процесс варки

Чтобы сохранить нежность, готовые креветки сразу выкладывают на лёд. Это останавливает термическую обработку и сохраняет идеальную текстуру.

Маленькие хитрости для большего вкуса

Идеально варить креветки в морской воде. Если её нет — добавьте морскую соль:

  • Для очищенных — 1 столовую ложку на литр воды,

  • Для неочищенных — 1,5 столовых ложки.

На каждый килограмм креветок воды должно быть вдвое больше по объёму. Усилить вкус помогут специи: укроп, кориандр, душистый перец, лавровый лист, чеснок, имбирь. Лёгкую кислинку придаст лимон или немного томатной пасты.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Недвижимость
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей Аудио 
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков
Советы
Дачникам дали советы по защите растений от надвигающихся заморозков Аудио 
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Домашние животные
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Последние материалы
Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных
Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене
Очистка воздуха и увлажнение: преимущества душа для растений
Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир
В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций
Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека
Как выбрать идеальную куриную грудку: ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки
Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу
Секретный функционал: как использовать дверной крючок автомобиля на все 100%
Сигналы на коже, которые расскажут, заболеете ли вы диабетом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.