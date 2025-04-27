Секрет бабушки: варю картофель только так – и он покоряет всех

Картофель — это универсальный продукт, который может стать настоящим кулинарным шедевром при правильном приготовлении. Одним из лучших способов сделать его невероятно ароматным и насыщенным является варка в курином бульоне. Этот метод позволяет клубням впитать богатый вкус и аромат бульона, что делает их идеальными для любого блюда.
Для приготовления бульона вам понадобятся:
Приготовление
Готовый картофель должен быть мягким, но сохранять форму. Выньте его из бульона и подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
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