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Секрет бабушки: варю картофель только так – и он покоряет всех

2:08
Еда

Картофель — это универсальный продукт, который может стать настоящим кулинарным шедевром при правильном приготовлении. Одним из лучших способов сделать его невероятно ароматным и насыщенным является варка в курином бульоне. Этот метод позволяет клубням впитать богатый вкус и аромат бульона, что делает их идеальными для любого блюда.

Картошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картошка

Для приготовления бульона вам понадобятся:

  • 1 курица (можно использовать части, такие как крылья, ножки или грудка)
  • 1 морковь
  • 1 сельдерей
  • 1 пастернак
  • 1 луковица
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок укропа
  • 5-6 горошин черного перца
  • 2 лавровых листа
  • 3-4 горошины душистого перца
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Процесс приготовления начинается с подготовки куриной тушки или ее частей. Тщательно промойте их под холодной водой, удалите лишний жир и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Поместите курицу в кастрюлю, добавьте нарезанные морковь, сельдерей, пастернак, лук, чеснок, зелень и специи. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала курицу. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума и варите под крышкой около 1,5-2 часов, пока курица не станет мягкой.
  3. После этого процедите бульон через сито или марлю, чтобы удалить все твердые частицы. Верните бульон в кастрюлю и доведите до кипения.
  4. Пока бульон варится, подготовьте картофель. Очистите его от кожуры и нарежьте на кубики среднего размера.
  5. Добавьте картофель в кипящий бульон и варите на среднем огне до мягкости, примерно 15-20 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от сорта картофеля и его размера.

Готовый картофель должен быть мягким, но сохранять форму. Выньте его из бульона и подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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