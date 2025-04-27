Йогурт превращается в шоколадный шедевр: диетический десерт, который не испортит фигуру

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт лёгкого и вкусного десерта из йогурта и шоколада позволяет насладиться сладким угощением без чувства вины за нарушение диеты. Заменив жирные сливки обезжиренным йогуртом и выбрав качественный шоколад с высоким содержанием какао, мы получаем гармоничное сочетание вкусов, которое удовлетворяет аппетит, не нарушая принципов здорового питания.

Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Греческий йогурт с ягодами и орехами

Диетическое печенье без сахара добавляет хрустящую текстуру, необходимую для любого десерта, а бархатистый кувертюр прекрасно дополняет свежий йогурт.

Этот простой рецепт от Cookpad требует всего нескольких ингредиентов, но результат непременно порадует ваших близких. Такой десерт идеально подходит для любого случая: будь то перекус в течение дня или сладкое завершение вечера.

Ингредиенты:

240 г (2 стакана) 2% йогурта

120 г (6 столовых ложек) кувертюра

100 г (около 10 печений) диетического печенья без сахара

Приготовление

Возьмите два небольших миски. Раскрошите 5 печений в каждую миску. Добавьте по 6 столовых ложек йогурта в каждую миску и равномерно распределите его по крошке. Растопите кувертюр на водяной бане и аккуратно вылейте его поверх йогурта, равномерно распределяя по поверхности. Посыпьте сверху крошкой из оставшихся 5 печений. Поставьте миски в холодильник на 30-60 минут, чтобы кувертюр застыл.

После застывания десерт готов к подаче! Наслаждайтесь его нежным и освежающим вкусом!

Уточнения

Кувертюр (фр couverture ) — шоколад высокого качества, который содержит больший процент какао-масла (32-39 %), чем для выпечки или еды.



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

