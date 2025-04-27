Йогурт превращается в шоколадный шедевр: диетический десерт, который не испортит фигуру

Этот рецепт лёгкого и вкусного десерта из йогурта и шоколада позволяет насладиться сладким угощением без чувства вины за нарушение диеты. Заменив жирные сливки обезжиренным йогуртом и выбрав качественный шоколад с высоким содержанием какао, мы получаем гармоничное сочетание вкусов, которое удовлетворяет аппетит, не нарушая принципов здорового питания.
Диетическое печенье без сахара добавляет хрустящую текстуру, необходимую для любого десерта, а бархатистый кувертюр прекрасно дополняет свежий йогурт.
Этот простой рецепт от Cookpad требует всего нескольких ингредиентов, но результат непременно порадует ваших близких. Такой десерт идеально подходит для любого случая: будь то перекус в течение дня или сладкое завершение вечера.
Ингредиенты:
Приготовление
После застывания десерт готов к подаче! Наслаждайтесь его нежным и освежающим вкусом!
Кувертюр (фр couverture ) — шоколад высокого качества, который содержит больший процент какао-масла (32-39 %), чем для выпечки или еды.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).
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