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Йогурт превращается в шоколадный шедевр: диетический десерт, который не испортит фигуру

1:42
Еда

Этот рецепт лёгкого и вкусного десерта из йогурта и шоколада позволяет насладиться сладким угощением без чувства вины за нарушение диеты. Заменив жирные сливки обезжиренным йогуртом и выбрав качественный шоколад с высоким содержанием какао, мы получаем гармоничное сочетание вкусов, которое удовлетворяет аппетит, не нарушая принципов здорового питания.

Греческий йогурт с ягодами и орехами
Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Греческий йогурт с ягодами и орехами

Диетическое печенье без сахара добавляет хрустящую текстуру, необходимую для любого десерта, а бархатистый кувертюр прекрасно дополняет свежий йогурт.

Этот простой рецепт от Cookpad требует всего нескольких ингредиентов, но результат непременно порадует ваших близких. Такой десерт идеально подходит для любого случая: будь то перекус в течение дня или сладкое завершение вечера.

Ингредиенты:

  • 240 г (2 стакана) 2% йогурта
  • 120 г (6 столовых ложек) кувертюра
  • 100 г (около 10 печений) диетического печенья без сахара

Приготовление

  1. Возьмите два небольших миски.
  2. Раскрошите 5 печений в каждую миску.
  3. Добавьте по 6 столовых ложек йогурта в каждую миску и равномерно распределите его по крошке.
  4. Растопите кувертюр на водяной бане и аккуратно вылейте его поверх йогурта, равномерно распределяя по поверхности.
  5. Посыпьте сверху крошкой из оставшихся 5 печений.
  6. Поставьте миски в холодильник на 30-60 минут, чтобы кувертюр застыл.

После застывания десерт готов к подаче! Наслаждайтесь его нежным и освежающим вкусом!

Уточнения

Кувертюр (фр  couverture ) — шоколад высокого качества, который содержит больший процент какао-масла (32-39 %), чем для выпечки или еды.

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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