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Забудьте про долгую готовку: рецепт воздушного пирога 6 ложек спасет любой вечер

1:41
Еда

Когда гости на пороге, быстрый воздушный пирог "6 ложек" станет настоящей палочкой-выручалочкой. Его нежная текстура и насыщенный вкус обязательно понравятся всем, кто его попробует. Этот рецепт прост в приготовлении, так как все ингредиенты отмеряются обычными столовыми ложками, без необходимости использовать весы или сложные расчёты.

Пирог
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог

Ингредиенты:

  • Яйца — 4 штуки;
  • Ванильный сахар — 1 чайная ложка;
  • Соль — щепотка;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Яблочное повидло — 400 граммов;
  • Сахар — 6 столовых ложек;
  • Растительное масло — 6 столовых ложек;
  • Кефир — 6 столовых ложек;
  • Мука — 6 столовых ложек.
  • Сахарная пудра (по желанию) — для украшения.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения пышной массы.
  3. Добавьте растительное масло и кефир, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  4. Просейте муку вместе с разрыхлителем и аккуратно введите их в тесто, перемешивая до гладкости.
  5. Подготовьте форму для выпечки, смазав её маслом, и вылейте в неё половину приготовленного теста.
  6. Поставьте форму в разогретую духовку на 15 минут.
  7. Достаньте тесто из духовки, равномерно распределите сверху яблочное повидло и аккуратно залейте оставшееся тесто.
  8. Верните форму обратно в духовку и выпекайте ещё 20 минут.
  9. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой по желанию.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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