Забудьте про долгую готовку: рецепт воздушного пирога 6 ложек спасет любой вечер

Когда гости на пороге, быстрый воздушный пирог "6 ложек" станет настоящей палочкой-выручалочкой. Его нежная текстура и насыщенный вкус обязательно понравятся всем, кто его попробует. Этот рецепт прост в приготовлении, так как все ингредиенты отмеряются обычными столовыми ложками, без необходимости использовать весы или сложные расчёты.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог
Ингредиенты:
Яйца — 4 штуки;
Ванильный сахар — 1 чайная ложка;
Соль — щепотка;
Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
Яблочное повидло — 400 граммов;
Сахар — 6 столовых ложек;
Растительное масло — 6 столовых ложек;
Кефир — 6 столовых ложек;
Мука — 6 столовых ложек.
Сахарная пудра (по желанию) — для украшения.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C.
В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения пышной массы.
Добавьте растительное масло и кефир, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и аккуратно введите их в тесто, перемешивая до гладкости.
Подготовьте форму для выпечки, смазав её маслом, и вылейте в неё половину приготовленного теста.
Поставьте форму в разогретую духовку на 15 минут.
Достаньте тесто из духовки, равномерно распределите сверху яблочное повидло и аккуратно залейте оставшееся тесто.
Верните форму обратно в духовку и выпекайте ещё 20 минут.
Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой по желанию.
Приятного аппетита!
Уточнения
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.