Забудьте про долгую готовку: рецепт воздушного пирога 6 ложек спасет любой вечер

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда гости на пороге, быстрый воздушный пирог "6 ложек" станет настоящей палочкой-выручалочкой. Его нежная текстура и насыщенный вкус обязательно понравятся всем, кто его попробует. Этот рецепт прост в приготовлении, так как все ингредиенты отмеряются обычными столовыми ложками, без необходимости использовать весы или сложные расчёты.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог

Ингредиенты:

Яйца — 4 штуки;

Ванильный сахар — 1 чайная ложка;

Соль — щепотка;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка;

Яблочное повидло — 400 граммов;

Сахар — 6 столовых ложек;

Растительное масло — 6 столовых ложек;

Кефир — 6 столовых ложек;

Мука — 6 столовых ложек.

Сахарная пудра (по желанию) — для украшения.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения пышной массы. Добавьте растительное масло и кефир, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Просейте муку вместе с разрыхлителем и аккуратно введите их в тесто, перемешивая до гладкости. Подготовьте форму для выпечки, смазав её маслом, и вылейте в неё половину приготовленного теста. Поставьте форму в разогретую духовку на 15 минут. Достаньте тесто из духовки, равномерно распределите сверху яблочное повидло и аккуратно залейте оставшееся тесто. Верните форму обратно в духовку и выпекайте ещё 20 минут. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой по желанию.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

