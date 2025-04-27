Яйца по-новому: этот простой трюк превратит обычное блюдо в деликатес — вы будете в восторге

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — популярный продукт, который часто используется в кулинарии. Обычно их варят, чистят, разрезают пополам и едят с солью и перцем. Некоторые добавляют масло, уксус или майонез. Яйца также часто используют в салатах, закусках, мясных блюдах, сырах, соусах и подливках.

Фото: flickr.com by Mike65444, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Блюдо из варёных яиц

Но даже если вы любите варёные яйца, их вкус можно разнообразить с помощью креативных идей.

Один из способов улучшить вкус яиц — добавить авокадо, советует iefimerida.gr. Авокадо придаёт яйцам яркий цвет и чудесный вкус.

Ингредиенты (на 8 порций):

8 сваренных вкрутую яиц;

половина спелого авокадо, нарезанного крупными кусками;

соль; свежемолотый перец;

сок половины лимона;

1 столовая ложка оливкового масла;

горсть свежей зелени (мята, базилик, орегано, тимьян и т. д.).

Приготовление:

Разрежьте яйца пополам и удалите желтки. Поместите желтки в блендер вместе с авокадо, лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем. Взбивайте ингредиенты до тех пор, пока они не смешаются, не расплавятся и не образуют бархатистый крем. Переложите смесь в кондитерский мешок и наполните ею белки яиц. Посыпьте блюдо свежемолотым перцем и украсьте листьями мяты. Совет: Для более яркого вкуса можно добавить половину зубчика чеснока или немного лимонной цедры в сок.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

