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Яйца по-новому: этот простой трюк превратит обычное блюдо в деликатес — вы будете в восторге

1:38
Еда

Яйца — популярный продукт, который часто используется в кулинарии. Обычно их варят, чистят, разрезают пополам и едят с солью и перцем. Некоторые добавляют масло, уксус или майонез. Яйца также часто используют в салатах, закусках, мясных блюдах, сырах, соусах и подливках.

Блюдо из варёных яиц
Фото: flickr.com by Mike65444, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Блюдо из варёных яиц

Но даже если вы любите варёные яйца, их вкус можно разнообразить с помощью креативных идей.

Один из способов улучшить вкус яиц — добавить авокадо, советует iefimerida.gr. Авокадо придаёт яйцам яркий цвет и чудесный вкус.

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 8 сваренных вкрутую яиц;
  • половина спелого авокадо, нарезанного крупными кусками;
  • соль; свежемолотый перец;
  • сок половины лимона;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • горсть свежей зелени (мята, базилик, орегано, тимьян и т. д.).

Приготовление:

  1. Разрежьте яйца пополам и удалите желтки.
  2. Поместите желтки в блендер вместе с авокадо, лимонным соком, оливковым маслом, солью и перцем.
  3. Взбивайте ингредиенты до тех пор, пока они не смешаются, не расплавятся и не образуют бархатистый крем.
  4. Переложите смесь в кондитерский мешок и наполните ею белки яиц.
  5. Посыпьте блюдо свежемолотым перцем и украсьте листьями мяты. Совет:
  6. Для более яркого вкуса можно добавить половину зубчика чеснока или немного лимонной цедры в сок.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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