Яйца по-новому: этот простой трюк превратит обычное блюдо в деликатес — вы будете в восторге

Яйца — популярный продукт, который часто используется в кулинарии. Обычно их варят, чистят, разрезают пополам и едят с солью и перцем. Некоторые добавляют масло, уксус или майонез. Яйца также часто используют в салатах, закусках, мясных блюдах, сырах, соусах и подливках.
Но даже если вы любите варёные яйца, их вкус можно разнообразить с помощью креативных идей.
Один из способов улучшить вкус яиц — добавить авокадо, советует iefimerida.gr. Авокадо придаёт яйцам яркий цвет и чудесный вкус.
Ингредиенты (на 8 порций):
Приготовление:
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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