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Остатки мяса заиграют по-новому: готовим брускетту, как шеф-повар

2:27
Еда

Часто после трапезы остаются продукты, которые жалко выбрасывать. В таких случаях на помощь приходят креативные идеи, позволяющие приготовить из остатков еды что-то вкусное и оригинальное. Один из таких рецептов — брускетта, которая может стать изысканной закуской или самостоятельным блюдом.

Брускетта
Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брускетта

Брускетта — это итальянский бутерброд с поджаренным хлебом и различными начинками. В качестве основы можно использовать остатки жареного мяса, а для разнообразия добавить овощи, зелень и соусы.

Ингредиенты:

  • 6 ломтиков цельнозернового или ржаного хлеба
  • 200 г жареного мяса (любые остатки — говядина, свинина, курица)
  • 50 г зелёного лука
  • 100 г сливочного сыра
  • 10 томатов черри
  • 1 ст. ложка оливкового масла
  • Соль, перец по вкусу
  • Свежая зелень (руккола, петрушка, базилик) для украшения

Приготовление:

  1. Разогрейте ломтики хлеба на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки.
  2. Намажьте каждый ломтик тонким слоем сливочного сыра.
  3. Нарежьте мясо небольшими кубиками и выложите на хлеб.
  4. Мелко порубите зелёный лук и посыпьте им брускетты.
  5. Разрежьте помидоры черри пополам и выложите на бутерброды.
  6. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
  7. Украсьте свежей зеленью.

Вы можете экспериментировать с ингредиентами в зависимости от того, что есть в холодильнике. Вот несколько идей от bovary.gr:

  • Брускетта с жареной курицей и инжирным чатни: замените мясо на жареную курицу, а вместо помидоров черри используйте инжирный чатни. Сверху посыпьте рукколой.
  • Брускетта с грибами и плавленым авокадо: обжарьте грибы до золотистого цвета, выложите на хлеб, добавьте ломтики плавленого авокадо, зелёный лук и помидоры черри.
  • Брускетта с грюйером и яйцом пашот: на поджаренный хлеб выложите ломтики грюйера, сверху — яйцо пашот и мелко нарезанный зелёный лук.

Брускетта не только позволяет рационально использовать остатки еды, но и открывает простор для кулинарных экспериментов. Попробуйте разные сочетания ингредиентов и найдите свой идеальный рецепт!

Уточнения

Бруске́тта (итал. bruschetta) — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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