Остатки мяса заиграют по-новому: готовим брускетту, как шеф-повар

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто после трапезы остаются продукты, которые жалко выбрасывать. В таких случаях на помощь приходят креативные идеи, позволяющие приготовить из остатков еды что-то вкусное и оригинальное. Один из таких рецептов — брускетта, которая может стать изысканной закуской или самостоятельным блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брускетта

Брускетта — это итальянский бутерброд с поджаренным хлебом и различными начинками. В качестве основы можно использовать остатки жареного мяса, а для разнообразия добавить овощи, зелень и соусы.

Ингредиенты:

6 ломтиков цельнозернового или ржаного хлеба

200 г жареного мяса (любые остатки — говядина, свинина, курица)

50 г зелёного лука

100 г сливочного сыра

10 томатов черри

1 ст. ложка оливкового масла

Соль, перец по вкусу

Свежая зелень (руккола, петрушка, базилик) для украшения

Приготовление:

Разогрейте ломтики хлеба на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки. Намажьте каждый ломтик тонким слоем сливочного сыра. Нарежьте мясо небольшими кубиками и выложите на хлеб. Мелко порубите зелёный лук и посыпьте им брускетты. Разрежьте помидоры черри пополам и выложите на бутерброды. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте свежей зеленью.

Вы можете экспериментировать с ингредиентами в зависимости от того, что есть в холодильнике. Вот несколько идей от bovary.gr:

Брускетта с жареной курицей и инжирным чатни: замените мясо на жареную курицу, а вместо помидоров черри используйте инжирный чатни. Сверху посыпьте рукколой.

замените мясо на жареную курицу, а вместо помидоров черри используйте инжирный чатни. Сверху посыпьте рукколой. Брускетта с грибами и плавленым авокадо: обжарьте грибы до золотистого цвета, выложите на хлеб, добавьте ломтики плавленого авокадо, зелёный лук и помидоры черри.

обжарьте грибы до золотистого цвета, выложите на хлеб, добавьте ломтики плавленого авокадо, зелёный лук и помидоры черри. Брускетта с грюйером и яйцом пашот: на поджаренный хлеб выложите ломтики грюйера, сверху — яйцо пашот и мелко нарезанный зелёный лук.

Брускетта не только позволяет рационально использовать остатки еды, но и открывает простор для кулинарных экспериментов. Попробуйте разные сочетания ингредиентов и найдите свой идеальный рецепт!

Уточнения

Бруске́тта (итал. bruschetta) — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима.

