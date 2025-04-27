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Отец ушёл за хлебом, но вернулся на запах этого стейка: меньше усилий — больше восторгов

2:05
Еда

Мечтаете о сочном стейке, который готовится проще простого? Тогда свиной стейк на кости — именно то, что нужно. Минимум усилий — максимум вкуса и удовольствия.

Стейк на гриле
Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стейк на гриле

Какие ингредиенты понадобятся

  • Свинина на кости — 450 г

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Лимонный сок — 2 ст. л.

  • Перец черный молотый — по вкусу

  • Паприка — по вкусу

  • Сушеный базилик или другие травы — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Подготовка мяса

Начните с выбора подходящего куска. Идеально подойдут стейки с небольшим количеством жира и аккуратной косточкой. Обмойте мясо под проточной водой, обсушите бумажными полотенцами и выложите на разделочную доску. Щедро посолите, поперчите и аккуратно вотрите специи в каждый кусочек.

Для аромата сбрызните мясо лимонным соком, а затем посыпьте сушеными травами — базилик, тимьян или орегано подойдут идеально. Слегка смажьте стейки оливковым маслом, накройте пищевой пленкой и мягко отбейте молоточком. Оставьте мариноваться на 20-30 минут.

Жарка стейков

Разогрейте сухую широкую сковороду до горячего состояния. Выложите стейки и обжарьте с каждой стороны по 5-6 минут, чтобы запечатать соки внутри. Затем обжарьте мясо ещё раз по 2-3 минуты до аппетитной корочки.

После жарки дайте стейкам "отдохнуть" под фольгой — буквально 10 минут. Так мясо станет ещё сочнее и мягче.

Советы для идеального результата

  • Используйте свежее, не замороженное мясо. При необходимости размораживайте его медленно в холодильнике.

  • Дополнительно можно добавить розмарин, орегано или щепотку чесночного порошка.

  • Гарнир выбирайте любой: картофель, овощи, свежую зелень.

Стейк на кости из свинины — это быстрый способ устроить себе домашний гастрономический праздник!

Уточнения

Стейк (от англ. steak — кусок мяса) — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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