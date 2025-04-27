Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реальная доступность или формальность: что мешает развитию туризма для людей с инвалидностью
Ленивая фитнес-революция: 10 способов тренироваться лёжа и в кайф
Ошибка на миллион: тон, который портит даже самую дорогую косметику
Отец ушёл за хлебом, но вернулся на запах этого стейка: меньше усилий — больше восторгов
Последний писк колонки: будущее технологий стоит за этой маленькой штучкой
От защиты глаз до защиты души: зачем эволюция научила нас плакать
Без яда и агрессии: тихий способ стереть муравьёв с лица вашего двора
Прохор Шаляпин против Яны Чуриковой: певец объяснил, почему телеведущая удалила интервью с ним
Машина дергается, тормоза слабнут: что творят неотбалансированные колёса

Нашли переписку с любовницей? После этих тефтелек муж про неё забудет навсегда

1:59
Еда

Хотите вернуть вкус беззаботного детства? Эти тефтели с подливкой по вкусу почти не отличаются от тех, что подавали в детском саду. Мягкие, сочные, с нежной подливкой — идеальны с картошкой, макаронами или рисом!

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты (на 8 порций)

Для тефтелей

  • Свинина — 500 г

  • Круглый рис — 0,5 стакана

  • Лук репчатый — 120 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Пшеничная мука (для обваливания) — 3 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Растительное масло (для жарки) — 2 ст. л.

  • Лавровый лист — 3 шт.

Для подливки

  • Сметана — 2 ст. л.

  • Томатная паста — 1 ст. л.

  • Пшеничная мука — 1 ст. л.

  • Вода — 2 стакана

Как готовить

Подготовка фарша

  1. Отварите промытый рис до готовности в подсоленной воде, затем откиньте на дуршлаг.

  2. Перекрутите свинину вместе с луком через мясорубку.

  3. Смешайте фарш с отварным рисом, добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Формирование тефтелей

  1. Сформируйте мокрыми руками круглые тефтели.

  2. Обваляйте их в муке.

Обжарка

  1. Разогрейте масло на сковороде.

  2. Обжарьте тефтели до появления румяной корочки с каждой стороны.

Приготовление подливки

  1. Разведите томатную пасту стаканом воды.

  2. Залейте тефтели этим соусом, тушите 10 минут на слабом огне.

  3. Отдельно смешайте сметану, муку и 0,5 стакана воды до однородности.

  4. Влейте эту смесь к тефтелям, тушите ещё 10-15 минут, под крышкой.

  5. За пару минут до готовности добавьте лавровый лист.

Подача

Подавайте горячими, с любимым гарниром. Эти тефтели возвращают настоящий вкус детства — проверено даже на самых строгих маленьких гурманах!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Недвижимость
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать Аудио 
Сенсорный экран под запретом? В ЕС приняли неожиданное решение для всех авто
Авто
Сенсорный экран под запретом? В ЕС приняли неожиданное решение для всех авто Аудио 
Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию
Садоводство, цветоводство
Буйство цветов без усилий: чем на самом деле стоит поливать гортензию Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Последние материалы
От защиты глаз до защиты души: зачем эволюция научила нас плакать
Без яда и агрессии: тихий способ стереть муравьёв с лица вашего двора
Прохор Шаляпин против Яны Чуриковой: певец объяснил, почему телеведущая удалила интервью с ним
Машина дергается, тормоза слабнут: что творят неотбалансированные колёса
Засохшее пятно? Эта смесь сдует его, как ветер листву осенью
Тысячи туристов устремились в Калмыкию: чем их привлекает главный хурул
Нашли переписку с любовницей? После этих тефтелек муж про неё забудет навсегда
Опасная привычка: почему врачи умоляют вас перестать тереть глаза
Хотите тонкую талию? Эти 3 движения создадут её быстрее любых скручиваний
Не выгоняйте его! Как один паук может спасти ваш уют от нашествия насекомых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.