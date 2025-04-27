Нашли переписку с любовницей? После этих тефтелек муж про неё забудет навсегда

Хотите вернуть вкус беззаботного детства? Эти тефтели с подливкой по вкусу почти не отличаются от тех, что подавали в детском саду. Мягкие, сочные, с нежной подливкой — идеальны с картошкой, макаронами или рисом!
Свинина — 500 г
Круглый рис — 0,5 стакана
Лук репчатый — 120 г
Яйцо — 1 шт.
Пшеничная мука (для обваливания) — 3 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло (для жарки) — 2 ст. л.
Лавровый лист — 3 шт.
Сметана — 2 ст. л.
Томатная паста — 1 ст. л.
Пшеничная мука — 1 ст. л.
Вода — 2 стакана
Отварите промытый рис до готовности в подсоленной воде, затем откиньте на дуршлаг.
Перекрутите свинину вместе с луком через мясорубку.
Смешайте фарш с отварным рисом, добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.
Сформируйте мокрыми руками круглые тефтели.
Обваляйте их в муке.
Разогрейте масло на сковороде.
Обжарьте тефтели до появления румяной корочки с каждой стороны.
Разведите томатную пасту стаканом воды.
Залейте тефтели этим соусом, тушите 10 минут на слабом огне.
Отдельно смешайте сметану, муку и 0,5 стакана воды до однородности.
Влейте эту смесь к тефтелям, тушите ещё 10-15 минут, под крышкой.
За пару минут до готовности добавьте лавровый лист.
Подавайте горячими, с любимым гарниром. Эти тефтели возвращают настоящий вкус детства — проверено даже на самых строгих маленьких гурманах!
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.
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