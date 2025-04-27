Нашли переписку с любовницей? После этих тефтелек муж про неё забудет навсегда

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите вернуть вкус беззаботного детства? Эти тефтели с подливкой по вкусу почти не отличаются от тех, что подавали в детском саду. Мягкие, сочные, с нежной подливкой — идеальны с картошкой, макаронами или рисом!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты (на 8 порций)

Для тефтелей

Свинина — 500 г

Круглый рис — 0,5 стакана

Лук репчатый — 120 г

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука (для обваливания) — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло (для жарки) — 2 ст. л.

Лавровый лист — 3 шт.

Для подливки

Сметана — 2 ст. л.

Томатная паста — 1 ст. л.

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Вода — 2 стакана

Как готовить

Подготовка фарша

Отварите промытый рис до готовности в подсоленной воде, затем откиньте на дуршлаг. Перекрутите свинину вместе с луком через мясорубку. Смешайте фарш с отварным рисом, добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Формирование тефтелей

Сформируйте мокрыми руками круглые тефтели. Обваляйте их в муке.

Обжарка

Разогрейте масло на сковороде. Обжарьте тефтели до появления румяной корочки с каждой стороны.

Приготовление подливки

Разведите томатную пасту стаканом воды. Залейте тефтели этим соусом, тушите 10 минут на слабом огне. Отдельно смешайте сметану, муку и 0,5 стакана воды до однородности. Влейте эту смесь к тефтелям, тушите ещё 10-15 минут, под крышкой. За пару минут до готовности добавьте лавровый лист.

Подача

Подавайте горячими, с любимым гарниром. Эти тефтели возвращают настоящий вкус детства — проверено даже на самых строгих маленьких гурманах!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

