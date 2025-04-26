ТОП-5 самых незабываемых блюд от бабушек СССР

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

В каждой советской семье были свои кулинарные традиции, но бабушки — это отдельная гастрономическая вселенная.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Их рецепты были простыми, сытными и навсегда врезались в память. Не из ресторанов, не по ГОСТу, а по-своему: на глаз, "как раньше". Вот 5 блюд, от которых до сих пор тепло на душе.

1. Омлет в духовке

Не воздушный французский, а плотный, чуть золотистый сверху, приготовленный в эмалированной миске. С добавлением молока, но без изысков — такой омлет был у каждой бабушки. Ели с чёрным хлебом и сладким чаем.

2. Пюре с подливкой и котлетой

Мягкое, рассыпчатое пюре с густой, ароматной подливой — чаще всего на луковом жареве. Рядом — та самая бабушкина котлета, поджаристая, домашняя, с секретной булочкой внутри. Всё вместе — почти как праздник.

3. Макароны по-флотски

Простое, но невероятно вкусное блюдо. Варёные макароны с обжаренным фаршем, луком и чёрным перцем. Иногда — с крошкой бульонного кубика. Главное — душа, с которой это всё подавалось.

4. Суп с фрикадельками

Бульон, как слеза, морковь, картошка и маленькие, вручную скатанные фрикадельки. С горсткой мелкой вермишели — и с ложкой сметаны в тарелку. Такой суп встречал с улицы и грел до самого вечера.

5. Творожная запеканка

Запах ванилина, золотистая корочка и сахарная пудра сверху. Внутри — изюм или яблоки, если повезёт. Её давали на полдник, и хотелось, чтобы кусочек не заканчивался никогда.

Блюда от бабушек СССР — это не просто еда. Это — забота, любовь и поколение, которое умело делать вкусно из простых продуктов. Сегодня такие рецепты — настоящее семейное золото, передающееся не в блокноте, а через воспоминания.