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ТОП-5 самых незабываемых блюд от бабушек СССР  

2:05
Еда

В каждой советской семье были свои кулинарные традиции, но бабушки — это отдельная гастрономическая вселенная.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Их рецепты были простыми, сытными и навсегда врезались в память. Не из ресторанов, не по ГОСТу, а по-своему: на глаз, "как раньше". Вот 5 блюд, от которых до сих пор тепло на душе.

1. Омлет в духовке
Не воздушный французский, а плотный, чуть золотистый сверху, приготовленный в эмалированной миске. С добавлением молока, но без изысков — такой омлет был у каждой бабушки. Ели с чёрным хлебом и сладким чаем.

2. Пюре с подливкой и котлетой
Мягкое, рассыпчатое пюре с густой, ароматной подливой — чаще всего на луковом жареве. Рядом — та самая бабушкина котлета, поджаристая, домашняя, с секретной булочкой внутри. Всё вместе — почти как праздник.

3. Макароны по-флотски
Простое, но невероятно вкусное блюдо. Варёные макароны с обжаренным фаршем, луком и чёрным перцем. Иногда — с крошкой бульонного кубика. Главное — душа, с которой это всё подавалось.

4. Суп с фрикадельками
Бульон, как слеза, морковь, картошка и маленькие, вручную скатанные фрикадельки. С горсткой мелкой вермишели — и с ложкой сметаны в тарелку. Такой суп встречал с улицы и грел до самого вечера.

5. Творожная запеканка
Запах ванилина, золотистая корочка и сахарная пудра сверху. Внутри — изюм или яблоки, если повезёт. Её давали на полдник, и хотелось, чтобы кусочек не заканчивался никогда.

Блюда от бабушек СССР — это не просто еда. Это — забота, любовь и поколение, которое умело делать вкусно из простых продуктов. Сегодня такие рецепты — настоящее семейное золото, передающееся не в блокноте, а через воспоминания.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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