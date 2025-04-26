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Кухня СССР. Существовал ли советский фастфуд?

1:57
Еда

В СССР существовал своего рода советский фастфуд, хотя его, конечно, никто тогда так не называл.

Пирожки 01
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки 01

Это была еда быстрого приготовления и потребления, доступная на улицах, в столовых и в автоматах. Он выполнял те же функции, что и западный фастфуд: быстро, дёшево, сытно. Вот несколько классических примеров.

1. Пирожки

С жареной капустой, картошкой, повидлом, мясом — продавались в киосках и на вокзалах. Часто ели "на ходу", запивая кефиром, чаем или газировкой.

2. Беляши и чебуреки

Сытные, жирные, хрустящие — классика уличной еды.
Особенно популярны у студентов и рабочих.

3. Стаканчики с мороженым

Пломбир в вафельных стаканчиках или брикетах. Продавался в киосках, автоматах, или прямо из ларьков на улице.

4. Газировка из автоматов

Автоматы с газированной водой: с сиропом и без.
Стоила копейки, стакан был стеклянным и многоразовым (стоял прямо в автомате).

5. Сосиски в тесте и бутерброды

Были в буфетах, вокзальных закусочных и дешёвых кафе.
Бутерброды с колбасой, сыром, сельдью, а также горячие сосиски в тесте или пирожке.

6. Семечки

Тоже своего рода перекус: жареные семечки, продававшиеся в кулёчках.

7. Автоматы с горячими блюдами (позже)

В 1970-80-е начали появляться автоматы с горячими блюдами: сосиски, котлеты, гарниры. Но массово не прижились из-за сложности и перебоев с обслуживанием.

Так что да — фастфуд в СССР был. Просто он не назывался "фастфудом" и выглядел по-советски: без маркетинга, но с душой и за копейки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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