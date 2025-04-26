Кухня СССР. Существовал ли советский фастфуд?

В СССР существовал своего рода советский фастфуд, хотя его, конечно, никто тогда так не называл.
Это была еда быстрого приготовления и потребления, доступная на улицах, в столовых и в автоматах. Он выполнял те же функции, что и западный фастфуд: быстро, дёшево, сытно. Вот несколько классических примеров.
1. Пирожки
С жареной капустой, картошкой, повидлом, мясом — продавались в киосках и на вокзалах. Часто ели "на ходу", запивая кефиром, чаем или газировкой.
2. Беляши и чебуреки
Сытные, жирные, хрустящие — классика уличной еды.
Особенно популярны у студентов и рабочих.
3. Стаканчики с мороженым
Пломбир в вафельных стаканчиках или брикетах. Продавался в киосках, автоматах, или прямо из ларьков на улице.
4. Газировка из автоматов
Автоматы с газированной водой: с сиропом и без.
Стоила копейки, стакан был стеклянным и многоразовым (стоял прямо в автомате).
5. Сосиски в тесте и бутерброды
Были в буфетах, вокзальных закусочных и дешёвых кафе.
Бутерброды с колбасой, сыром, сельдью, а также горячие сосиски в тесте или пирожке.
6. Семечки
Тоже своего рода перекус: жареные семечки, продававшиеся в кулёчках.
7. Автоматы с горячими блюдами (позже)
В 1970-80-е начали появляться автоматы с горячими блюдами: сосиски, котлеты, гарниры. Но массово не прижились из-за сложности и перебоев с обслуживанием.
Так что да — фастфуд в СССР был. Просто он не назывался "фастфудом" и выглядел по-советски: без маркетинга, но с душой и за копейки.
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