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Волшебный напиток для похудения и сна — всего 2 ингредиента

1:18
Еда

Тёплое молоко с корицей — это не только уютный вечерний напиток, но и полезное средство для тех, кто следит за фигурой. Сочетание молока и корицы способствует расслаблению перед сном и поддерживает метаболизм.

Девушка пьет молоко
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет молоко

Рецепт тёплого молока с корицей

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 500 мл молока

  • 0,5 чайной ложки молотой корицы

  • по вкусу: мёд и/или ванильный экстракт

Приготовление

  1. Подогрейте молоко до комфортной температуры.

  2. Добавьте корицу, тщательно размешайте.

  3. При желании подсластите мёдом и добавьте немного ванильного экстракта.

  4. Подавайте тёплым.

Совет: летом можно приготовить охлаждённый вариант этого напитка, добавив лёд.

Польза напитка

  • Расслабление перед сном: тёплое молоко способствует расслаблению и улучшает качество сна.

  • Поддержка метаболизма: корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ.

  • Снижение тяги к сладкому: напиток может помочь уменьшить желание перекусить сладким вечером.

Рекомендуется употреблять напиток за 30-60 минут до сна. Для усиления эффекта можно совершить лёгкую прогулку после приёма напитка.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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