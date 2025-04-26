Волшебный напиток для похудения и сна — всего 2 ингредиента

Тёплое молоко с корицей — это не только уютный вечерний напиток, но и полезное средство для тех, кто следит за фигурой. Сочетание молока и корицы способствует расслаблению перед сном и поддерживает метаболизм.
500 мл молока
0,5 чайной ложки молотой корицы
по вкусу: мёд и/или ванильный экстракт
Подогрейте молоко до комфортной температуры.
Добавьте корицу, тщательно размешайте.
При желании подсластите мёдом и добавьте немного ванильного экстракта.
Подавайте тёплым.
Совет: летом можно приготовить охлаждённый вариант этого напитка, добавив лёд.
Расслабление перед сном: тёплое молоко способствует расслаблению и улучшает качество сна.
Поддержка метаболизма: корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ.
Снижение тяги к сладкому: напиток может помочь уменьшить желание перекусить сладким вечером.
Рекомендуется употреблять напиток за 30-60 минут до сна. Для усиления эффекта можно совершить лёгкую прогулку после приёма напитка.
Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?