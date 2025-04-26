Волшебный напиток для похудения и сна — всего 2 ингредиента

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Тёплое молоко с корицей — это не только уютный вечерний напиток, но и полезное средство для тех, кто следит за фигурой. Сочетание молока и корицы способствует расслаблению перед сном и поддерживает метаболизм.​

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет молоко

Рецепт тёплого молока с корицей

Ингредиенты (на 2 порции)

500 мл молока

0,5 чайной ложки молотой корицы

по вкусу: мёд и/или ванильный экстракт​

Приготовление

Подогрейте молоко до комфортной температуры. Добавьте корицу, тщательно размешайте. При желании подсластите мёдом и добавьте немного ванильного экстракта. Подавайте тёплым.​

Совет: летом можно приготовить охлаждённый вариант этого напитка, добавив лёд.​

Польза напитка

Расслабление перед сном: тёплое молоко способствует расслаблению и улучшает качество сна.

Поддержка метаболизма: корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ.

Снижение тяги к сладкому: напиток может помочь уменьшить желание перекусить сладким вечером.​

Рекомендуется употреблять напиток за 30-60 минут до сна. Для усиления эффекта можно совершить лёгкую прогулку после приёма напитка.​

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

