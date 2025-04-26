Шашлыки без последствий: как выбрать мясо и не угодить к врачу

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники традиционно ассоциируются с выездами на природу и ароматом шашлыка. Но чтобы отдых не обернулся визитом к врачу, стоит внимательнее подойти к выбору мяса. О том, как сделать шашлыки не только вкусными, но и безопасными для здоровья, рассказала гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шашлыки на природе

Какое мясо лучше выбрать

По словам Диановой, после майских праздников медицинская статистика резко ухудшается: врачи фиксируют рост случаев панкреатита, пищевых отравлений, желчнокаменной болезни и алкогольных гепатитов. Чтобы избежать неприятностей, врач советует пересмотреть традиционные шашлычные привычки.

"Следует минимизировать потребление красного мяса — свинины, говядины и баранины", — рекомендует специалист.

Вместо тяжёлого мяса Нурия Дианова советует отдавать предпочтение более лёгким и нежирным вариантам — таким как курица, индейка или рыба. Эти продукты легче усваиваются организмом и снижают нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Сколько шашлыка — это норма

Врач также напомнила о чувстве меры. Даже самое полезное мясо в больших количествах может навредить. Идеальная порция, по её словам, — это один шампур шашлыка на человека.

Ещё один важный совет касается напитков. Дианова призвала отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и подчеркнула, что лучше остановиться на одном выбранном напитке, а не смешивать разные виды спиртного.

Таким образом, соблюдая простые правила, можно наслаждаться вкусными майскими шашлыками без риска для здоровья.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

