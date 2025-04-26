Удиви друзей незабываемым шашлыком: лучшие виды рыбы для жарки на мангале

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Специалисты Рыбного союза назвали виды рыбы, которые больше остальных подходят для того, чтобы их пожарить на мангале или запечь в фольге.

Фото: www.public-domain-image.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сёмга-гриль

Для шашлыка лучше брать жирные сорта рыб, например стейки из атлантического лосося. Но более нежные виды, включая горбушу, кету и кижуч, лучше готовить в фольге. Так мясо будет сочнее.

Стейк тунца вы приготовите всего за 4 минуты. Жарить нужно по две минуты с каждой стороны.

Эксперты рекомендуют брать для жарки на мангале стейки палтуса, форели, скумбрии и осетрины, слегка смазанные растительным маслом.

Кстати, еще на мангале хорошо получаются морепродукты вроде крупных креветок и морских гребешков, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.

