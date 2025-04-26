Удиви друзей незабываемым шашлыком: лучшие виды рыбы для жарки на мангале

Специалисты Рыбного союза назвали виды рыбы, которые больше остальных подходят для того, чтобы их пожарить на мангале или запечь в фольге.
Для шашлыка лучше брать жирные сорта рыб, например стейки из атлантического лосося. Но более нежные виды, включая горбушу, кету и кижуч, лучше готовить в фольге. Так мясо будет сочнее.
Стейк тунца вы приготовите всего за 4 минуты. Жарить нужно по две минуты с каждой стороны.
Эксперты рекомендуют брать для жарки на мангале стейки палтуса, форели, скумбрии и осетрины, слегка смазанные растительным маслом.
Кстати, еще на мангале хорошо получаются морепродукты вроде крупных креветок и морских гребешков, пишет "Чемпионат".
Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.
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