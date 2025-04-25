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Дубайский шоколад может быть опасен: десерт проверят

0:51
Еда

Общественники просят Роспотребнадзор, чтобы провели проверку "дубайского шоколада".

Дубайский шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by WiseWoman, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дубайский шоколад

Глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов сообщает о проведенном ОПИ исследовании так называемого дубайского шоколада. Контрольная закупка показала, что часть образцов не соответствует обязательным требованиям технического регламента.

Еще на шоколадках нет обязательной информации на русском языке об изготовителе, условиях хранения, пищевых добавках, пишет KP. RU.

Помимо этого, трендовый десерт может оказаться опасным для здоровья.

Стоимость такой шоколадки в России варьируется от 199 руб. за 40 г, 351 руб. за 75 г, до 622 руб. за 130 г.

Уточнения

Дубайский шоколад — название шоколадной плитки с начинкой из смеси кадайфа и фисташек производимой компанией Fix Dessert Chocolatier в эмирате Дубай.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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