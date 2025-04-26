Метрополь, Прага, Арагви: легенды советского премиального общепита

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

В советское время слово "ресторан" звучало не просто торжественно — оно обещало редкое сочетание доступной роскоши, гастрономического восторга и особого статуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Kemal KOZBAEV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ресторан Прага

Однако настоящими жемчужинами в этом мире считались рестораны "Метрополь", "Прага" и "Арагви". Попасть туда было делом не будничным — это была почти награда, признание, событие.

Давайте вспомним, как они выглядели, чем кормили и кого обслуживали.

Метрополь

Ресторан при знаменитой московской гостинице. Интерьеры с лепниной, официанты в белоснежных перчатках, икра на ледяных тарелках и звенящая тишина статусного вечера. Здесь часто обедали министры, режиссёры и партбоссы. Блюда — строго по меню, но с акцентом на классику: жаркое, котлета по-киевски, водка "Столичная" и крем-брюле.

Прага

Чешское название, европейская подача, и почти культовая атмосфера. Именно здесь появлялись новинки, вроде "фирменного тортa Прага", заливной рыбы и богемских закусок. Музыка играла живая, а официанты знали завсегдатаев в лицо. Попасть в "Прагу" без знакомства — было делом из разряда чудес.

Арагви

Кавказское гостеприимство в самом центре Москвы. Шашлыки, лобио, хачапури, чача и душевная музыка делали "Арагви" местом встречи элиты и артистов. Ходили слухи, что даже партийные съезды "расслаблялись" именно там. А к кухне подходили так, будто подают еду не гостям, а родне.

Эти рестораны стали символами своей эпохи: не только из-за кухни, но и из-за своего уникального статуса. Там заказывали любовь, праздновали удачу и прощались по-мужски.

Это был особый мир в мире повседневной нормы, в котором премиум чувствовался не в ценнике, а в каждом жесте официанта и каждом глотке портвейна.