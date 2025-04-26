Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скуф — это звучит гордо: шутка Леры Кудрявцевой неожиданно стала комплиментом для Сергея Лазарева
Гибкость как у гимнастки вам гарантирована: уделите пару минут в день этому упражнению
Когда красота перестала быть самоцелью: что скрывает советский конструктивизм
Это изменит всё! Секретные детали сделки по газу между Москвой и Тегераном
Найден монстр древности: челюсти, которые ломали динозавров
Собрался за границу? Внимательно прочти статью
Кактусы с фруктами: почему стоит добавить их в свой рацион
Скребок вместо спортзала? Как массаж гуаша помогает подтянуть тело и снять усталость
19-116 тысяч рублей за карту: не спешите, пока не узнаете важные детали!

Секрет идеальных французских тостов: опытные кулинары выбирают этот хлеб

2:37
Еда

Французские тосты — это десерт, который покоряет своей мягкой и сочной текстурой, а также сладким вкусом, достигаемым благодаря молоку, яйцам и добавкам, таким как корица или мед. Однако для того, чтобы они получились идеальными, нужно выбрать правильный хлеб. Этот выбор определяет, будут ли тосты сохранять свою форму, впитывать молоко и не крошиться при жарке.

Французские тосты
Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Французские тосты

Хотя для французских тостов можно использовать вчерашний хлеб или даже остатки, не каждый вид хлеба подходит для этой цели. Правильный выбор хлеба — это ключ к достижению идеального баланса между кремовой текстурой внутри и хрустящей корочкой снаружи.

Плотный мякиш — залог успеха

Секрет идеальных французских тостов кроется в мякише хлеба. Лучше всего использовать хлеб с плотным, компактным мякишем и хорошей впитывающей способностью. Такой хлеб способен удерживать смесь молока и яиц, не разрушаясь в процессе приготовления. Корочка также должна быть плотной, но не слишком жесткой, чтобы сохранить форму тостов и создать интересный контраст в текстуре.

Обычно для французских тостов выбирают хлеб с удлиненной формой, напоминающей буханку, но с более плотным и менее пористым мякишем. Хорошими вариантами также являются бриошь или молочный хлеб, особенно если вы предпочитаете более сладкий и мягкий десерт, пишет Abc.es.

Другие рекомендации

Избегайте хлеба с тонкой или воздушной корочкой, так как он может легко развалиться при замачивании. Лучше всего использовать однодневный или двухдневный хлеб, который уже потерял часть влаги и стал более плотным. Если вы готовите тосты дома, нарезайте ломтики толщиной 2-3 сантиметра, чтобы они оставались плотными и сохраняли свою структуру во время жарки.

Таким образом, идеальный хлеб для французских тостов должен иметь хорошую структуру, плотный мякиш и быть устойчивым к размоканию и жарке. Обратите внимание на текстуру хлеба, и ваши тосты будут сочными, вкусными и с той традиционной ноткой, которая делает их любимыми во многих кухнях мира.

Если вы хотите добавить оригинальности, не теряя традиционного вкуса, попробуйте использовать слегка сладкий или цельнозерновой хлеб. Они могут придать вашим тостам новые оттенки вкуса и удивить гостей, не нарушая при этом классического рецепта.

Уточнения

Гре́нки́ гренки-сухарики, крутоны (фр. croûton) — общераспространённое название изделия из ломтиков свежего или чёрствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде, противне или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения (жарочные шкафы, тостеры и другие).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Консервы, которые лучше оставить на полке
Еда и рецепты
Консервы, которые лучше оставить на полке Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Последние материалы
Чем российские авто не угодили? Вот почему 70% таксистов отказываются от отечественных машин
Грядка-провал: как спасти свеклу, если всё пошло не так
11 простых продуктов, которые наполнят организм витамином солнца
Реальное доказательство боя гладиатора со львом: вот что рассказывают 1800-летние останки мужчины
Пантера, енот и варан: Киркоров поразил выбором необычных покупок в Пулково
Его встречали как чудо, а продавали как утиль: история автомобиля-амфибии
Завод-невидимка: как 97% выручки сахарного завода зависит от одного секретного компонента
Вот какие приборы вытягивают ваши деньги даже в спящем режиме
Последний шанс для легенды: рискованная миссия для спасения "Хаббла"
Помолодеть на 10 лет за 8 тренировок: вот как заставить себя заниматься растяжкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.