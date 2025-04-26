Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русские и крипта: кого в РФ интересует виртуальная валюта и какая именно
Завораживающий миг: 7 уголков мира, где цветёт волшебная сакура
Всё о весенней подкормке туи: удобрения для яркого зелёного наряда
Ваши глаза могут рассказать о деменции задолго до первых симптомов
Пропитка, лак или огонь? Способы защитить доски в грядке
Выгорание от сканди и бежевого? Ар-деко — главный тренд в интерьере в 2025 году
Роботизация как ключ к победе: зачем Китай вкладывает миллиарды в технологии
Будущее автопрома: летающие машины уже покоряют выставки
Вежливость с подвохом: что стоит за улыбкой и спокойным тоном инспектора ГАИ

Секрет мягких и влажных дрожжевых булочек: всего 6 ингредиентов, а вкус — как из пекарни

4:09
Еда

Приготовление булочек дома может показаться сложным, но на самом деле это проще, чем кажется. Хотя процесс может занять больше времени, результат превзойдет покупные булочки.

Булочки
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки

Секрет хорошей булочки — в идеальной текстуре и сбалансированном вкусе. Хорошая булочка хрустящая снаружи, мягкая внутри, воздушная, но сытная. Мы не смогли бы съесть её за один укус из-за толстой и аппетитной корочки.

Вкус и текстура: баланс и эксперименты

Вкус булочки определяется четырьмя основными ингредиентами: солью, жиром, сахаром и кислотой. Важно найти правильные пропорции, чтобы достичь гармонии. Булочка — это не просто маленький кусочек хлеба, она содержит сахар и немного жира, напоминает nlc.hu.

Чтобы сделать булочки еще мягче и с более блестящей корочкой, можно заменить часть воды молоком или использовать кефир, йогурт или пахту. А для настоящих гурманов — хлеб на закваске.

Домашние булочки — это настоящее искушение. Они настолько вкусные, что быстро заканчиваются, и вы уже готовите следующую порцию. Если у вас есть время и желание экспериментировать, стоит попробовать разные рецепты.

Мы поделимся базовым рецептом влажных булочек, для которого понадобятся только мука, вода, соль, дрожжи, сахар и масло. Эти булочки очень вкусные и не требуют дополнительных ингредиентов.

Рецепт влажных булочек

Для приготовления вкусных булочек важно тщательно замесить тесто и дать ему хорошо подняться. Но не стоит бояться дрожжевого теста — это увлекательный процесс, который стоит попробовать.

Ингредиенты:

  • 500 г муки тонкого помола
  • 6 г соли (1 чайная ложка)
  • 25 г свежих дрожжей (1 столовая ложка)
  • 10 г сахара (половина столовой ложки)
  • 280 мл теплой воды
  • 45 г сливочного масла (3 столовые ложки)

Приготовление:

  1. Подготовка дрожжей: Смешайте сахар с теплой водой (30-35°C) и добавьте дрожжи. Оставьте на 10-15 минут, пока дрожжи не начнут пениться.
  2. Замес теста: Просейте муку в большую миску или чашу миксера. Добавьте соль и перемешайте.
  3. Добавление дрожжей: Когда дрожжи поднимутся, влейте их в муку. Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто. Замешивайте тесто руками или с помощью миксера с насадкой для теста, пока оно не станет эластичным и перестанет прилипать к рукам. Это может занять 5-10 минут.
  4. Отдых теста: Накройте тесто чистым кухонным полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте (около 25-30°C) на 30-60 минут. За это время тесто должно увеличиться в объеме в два раза.
  5. Формирование булочек: Когда тесто поднимется, выложите его на слегка припыленную мукой поверхность. Разделите тесто на 8 равных частей. Сформируйте из каждой части шарик. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Накройте противень полотенцем и оставьте булочки еще на 45 минут для повторного подъема.
  6. Выпекание: Разогрейте духовку до 210°C. Перед выпечкой смажьте булочки растопленным сливочным маслом и слегка сбрызните водой. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут, до золотистой корочки.
  7. Остывание: Когда булочки будут готовы, достаньте их из духовки и дайте немного остыть на противне. Затем переложите на решетку для полного остывания.

Эти булочки мягкие внутри и хрустящие снаружи, с идеальной текстурой и насыщенным вкусом. Наслаждайтесь домашней выпечкой!

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
Туризм
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете Аудио 
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Садоводство, цветоводство
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Завораживающий миг: 7 уголков мира, где цветёт волшебная сакура
Всё о весенней подкормке туи: удобрения для яркого зелёного наряда
Ваши глаза могут рассказать о деменции задолго до первых симптомов
Пропитка, лак или огонь? Способы защитить доски в грядке
Выгорание от сканди и бежевого? Ар-деко — главный тренд в интерьере в 2025 году
Роботизация как ключ к победе: зачем Китай вкладывает миллиарды в технологии
Будущее автопрома: летающие машины уже покоряют выставки
Вежливость с подвохом: что стоит за улыбкой и спокойным тоном инспектора ГАИ
Создаём полноценный макияж одним продуктом: советы для занятых и стильных
Ольга Бузова гневно отчитала бесцеремонных журналистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.