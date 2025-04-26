Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смола от тополя прилипла к машине? Вот что нужно сделать немедленно
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Воображаемые миры, реальные последствия: незаметный синдром XXI века
Так просто, что кажется шуткой: как фольга спасла мой сигнал Wi-Fi
Не дайте холодам украсть ваш урожай: советы по защите растений
Он возил Гагарина, а внутри был круче любого Maybach — но об этом почти все забыли
Анна Хилькевич объяснила, как ей удаётся совмещать материнство и работу
Валютный шторм? Доллар отчаянно сопротивляется
Рай для гурманов: eжин с видом на закат, который стоит меньше, чем в кафе у дома

Шоколадный ретро-батончик с секретом: этот ингредиент перенесет вас во вкус детства

2:57
Еда

Этот десерт — настоящее наслаждение, особенно если вы цените ретро-шоколад и хотите добавить в него нотку роскоши. Ром станет идеальным дополнением, придавая батончику богатый вкус и аромат. Несмотря на то что использование алкоголя в десертах может вызывать споры, этот ингредиент делает батончик по-настоящему особенным.

Протеиновые батончики
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Протеиновые батончики

Для приготовления этого десерта вам понадобится только скалка. Печь ничего не придётся!

Ингредиенты (в граммах):

  • 200 г домашнего печенья;
  • 100 г сахарного песка;
  • 150 г сливочного масла;
  • 150 мл молока;
  • 30 г какао-порошка (100%);
  • 30 мл ромового ароматизатора;
  • 330 г темного шоколада;
  • 20 г сливочного масла для глазури.

Приготовление

  1. Измельчите печенье. Для начала измельчите печенье в мелкую крошку, желательно до состояния порошка. Для этого можно использовать блендер или вручную пропустить печенье через сито, а затем измельчить остатки в блендере, советует nlc. hu.
  2. Растопите масло. В кастрюле растопите половину сливочного масла (75 г) на среднем огне.
  3. Смешайте ингредиенты. В растопленное масло добавьте измельченное печенье, сахарный песок, какао-порошок и ромовый ароматизатор. Хорошо перемешайте, затем постепенно влейте молоко, продолжая мешать, чтобы получить густую и плотную массу.
  4. Сформируйте тесто. Выложите массу на лист пергаментной бумаги и накройте сверху другим листом. Раскатайте тесто скалкой до толщины примерно 1,5 см, придав ему форму прямоугольника.
  5. Охладите тесто. Накройте тесто фольгой и отправьте в холодильник минимум на 4 часа, чтобы оно хорошо застыло.
  6. Приготовьте глазурь. В это время растопите темный шоколад и оставшееся сливочное масло (20 г) на водяной бане. Когда шоколад станет жидким и однородным, снимите его с огня.
  7. Нанесите глазурь. Достаньте охлажденное тесто из холодильника и равномерно полейте его растопленным шоколадом. Дайте шоколаду немного застыть, а затем аккуратно разровняйте его лопаточкой.
  8. Застывание глазури. Верните десерт в холодильник еще на 45 минут, чтобы глазурь полностью застыла.
  9. Нарежьте батончик. Когда глазурь застынет, нарежьте десерт на кусочки любого размера или на порционные "спортивные" ломтики. Для этого можно использовать нож с широким лезвием, предварительно смочив его в горячей воде.

Ваш классический спортивный батончик с ароматом рома готов!

Уточнения

Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).

Ром (англ. rum, исп. ron, фр. rhum) — крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём сбраживания и перегонки побочных продуктов сахарно-тростникового производства, таких как патока и тростниковый сироп.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Домашние животные
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле Аудио 
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Поколение Z делает резкий поворот в карьере — и образование тут ни при чём
Последние материалы
Пять тревожных сигналов машины, которые игнорировать нельзя
Внезапная смерть во сне: 4 причины, которые чаще всего виноваты
Ни уксус, ни сода: лучший способ удалить жир с духовки
Страховка для трезвых водителей: новый полис, о котором пока никто не знает
Лает в пустоту? Вот что на самом деле тревожит вашу собаку
Почему нельзя ломать ветки сирени: разрушительные последствия для растения
Оперативная память без питания: китайский прорыв, который удивит всех
Забудьте об овсянке: эти 5 фруктов — чемпионы по содержанию клетчатки
Почему самозапрет на кредиты не защищает ваши сбережения — эксперт объясняет
Ради неё и едут в Пескару: чем славится этот итальянский город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.