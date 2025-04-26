Шоколадный ретро-батончик с секретом: этот ингредиент перенесет вас во вкус детства

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт — настоящее наслаждение, особенно если вы цените ретро-шоколад и хотите добавить в него нотку роскоши. Ром станет идеальным дополнением, придавая батончику богатый вкус и аромат. Несмотря на то что использование алкоголя в десертах может вызывать споры, этот ингредиент делает батончик по-настоящему особенным.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Протеиновые батончики

Для приготовления этого десерта вам понадобится только скалка. Печь ничего не придётся!

Ингредиенты (в граммах):

200 г домашнего печенья;

100 г сахарного песка;

150 г сливочного масла;

150 мл молока;

30 г какао-порошка (100%);

30 мл ромового ароматизатора;

330 г темного шоколада;

20 г сливочного масла для глазури.

Приготовление

Измельчите печенье. Для начала измельчите печенье в мелкую крошку, желательно до состояния порошка. Для этого можно использовать блендер или вручную пропустить печенье через сито, а затем измельчить остатки в блендере, советует nlc. hu. Растопите масло. В кастрюле растопите половину сливочного масла (75 г) на среднем огне. Смешайте ингредиенты. В растопленное масло добавьте измельченное печенье, сахарный песок, какао-порошок и ромовый ароматизатор. Хорошо перемешайте, затем постепенно влейте молоко, продолжая мешать, чтобы получить густую и плотную массу. Сформируйте тесто. Выложите массу на лист пергаментной бумаги и накройте сверху другим листом. Раскатайте тесто скалкой до толщины примерно 1,5 см, придав ему форму прямоугольника. Охладите тесто. Накройте тесто фольгой и отправьте в холодильник минимум на 4 часа, чтобы оно хорошо застыло. Приготовьте глазурь. В это время растопите темный шоколад и оставшееся сливочное масло (20 г) на водяной бане. Когда шоколад станет жидким и однородным, снимите его с огня. Нанесите глазурь. Достаньте охлажденное тесто из холодильника и равномерно полейте его растопленным шоколадом. Дайте шоколаду немного застыть, а затем аккуратно разровняйте его лопаточкой. Застывание глазури. Верните десерт в холодильник еще на 45 минут, чтобы глазурь полностью застыла. Нарежьте батончик. Когда глазурь застынет, нарежьте десерт на кусочки любого размера или на порционные "спортивные" ломтики. Для этого можно использовать нож с широким лезвием, предварительно смочив его в горячей воде.

Ваш классический спортивный батончик с ароматом рома готов!

Уточнения

Батончик — сладость прямоугольной формы, содержащая какао, сахар, молоко, карамельную нугу, орехи или фрукты (шоколадный или карамельный батончик).



Ром (англ. rum, исп. ron, фр. rhum) — крепкий спиртной напиток, изготавливаемый путём сбраживания и перегонки побочных продуктов сахарно-тростникового производства, таких как патока и тростниковый сироп.



