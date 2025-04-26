Забудьте об овсянке: эти 5 фруктов — чемпионы по содержанию клетчатки

Почти каждому из нас стоит увеличить потребление клетчатки. Несмотря на рекомендации употреблять 28-34 грамма клетчатки в день, эту норму соблюдает только один человек из десяти. Недостаток клетчатки негативно сказывается не только на здоровье пищеварительной системы, но и на риске набора веса, а также может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни и рак, пишет Медпульс.
Хотя овес известен как один из основных источников клетчатки (например, в половине чашки овсянки содержится около 4 граммов), есть и другие фрукты, которые превосходят его по содержанию пищевых волокон.
В статье EatingWell упоминаются фрукты, которые содержат больше клетчатки на порцию. Эти плоды не только вкусны, но и могут значительно увеличить ежедневное потребление клетчатки, особенно если вы не получаете достаточно клетчатки из цельных злаков.
5 фруктов с высоким содержанием клетчатки
Эти фрукты помогут вам увеличить потребление клетчатки, улучшить работу пищеварительной системы и снизить риск хронических заболеваний.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
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