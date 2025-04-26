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Забудьте об овсянке: эти 5 фруктов — чемпионы по содержанию клетчатки

3:00
Еда

Почти каждому из нас стоит увеличить потребление клетчатки. Несмотря на рекомендации употреблять 28-34 грамма клетчатки в день, эту норму соблюдает только один человек из десяти. Недостаток клетчатки негативно сказывается не только на здоровье пищеварительной системы, но и на риске набора веса, а также может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые болезни и рак, пишет Медпульс.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Малина

Хотя овес известен как один из основных источников клетчатки (например, в половине чашки овсянки содержится около 4 граммов), есть и другие фрукты, которые превосходят его по содержанию пищевых волокон.

В статье EatingWell упоминаются фрукты, которые содержат больше клетчатки на порцию. Эти плоды не только вкусны, но и могут значительно увеличить ежедневное потребление клетчатки, особенно если вы не получаете достаточно клетчатки из цельных злаков.

5 фруктов с высоким содержанием клетчатки

Эти фрукты помогут вам увеличить потребление клетчатки, улучшить работу пищеварительной системы и снизить риск хронических заболеваний.

  1. Авокадо — 10 граммов клетчатки на плод среднего размера. Авокадо — это не только источник полезных жиров и витаминов, но и отличный способ получить 10 граммов клетчатки на порцию. Это способствует улучшению работы кишечника и создает ощущение сытости.
  2. Ежевика — 8 граммов клетчатки на чашку. Ежевика богата антиоксидантами и клетчаткой. Чашка этих ягод содержит около 8 граммов пищевой клетчатки, что положительно влияет на пищеварение и снижает риск хронических заболеваний.
  3. Малина — 8 граммов клетчатки на чашку. Малина, как и ежевика, является одним из самых богатых клетчаткой фруктов. Кроме того, она содержит антиоксиданты, такие как антоцианы, флавонолы и эллаготанины, которые могут обладать мощным профилактическим действием. Исследования показывают, что употребление 1-1,5 стаканов малины в день способствует снижению уровня сахара в крови, улучшению чувствительности к инсулину и уровня холестерина.
  4. Груши — 6 граммов клетчатки на плод среднего размера. Груши, особенно с кожурой, являются отличным источником пищевых волокон. В одной средней груше содержится около 6 граммов клетчатки, что способствует улучшению пищеварения и создает чувство сытости.
  5. Гранат — 7 граммов клетчатки на чашку. Семена граната не только вкусны, но и содержат около 7 граммов клетчатки на чашку. Кроме того, они богаты антиоксидантами, которые поддерживают здоровье кишечника и улучшают его микрофлору.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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