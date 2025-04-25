Меню советской закусочной: копейка к копейке

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская закусочная — это особый мир. Не ресторан, не столовая и даже не кафе, а что-то между: быстро, просто, дёшево и почти всегда вкусно.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хлеб

Она пахла жареными пирожками, томатным соком и алюминиевыми подносами. Там ели рабочие, студенты, учителя, бабушки с сумками и, конечно, водители, у которых "только 10 минут".

Меню, которое можно было выучить наизусть

Пирожок с капустой — 7-9 копеек

Классика. Хрустящий край, горячая начинка, сытно и ароматно.

Сосиска с горчицей — 12-15 копеек

Подаётся в тарелке, отдельно хлеб, отдельно ложка горчицы. И никакого кетчупа!

Бутерброд с сыром или колбасой — 10-13 копеек

На белом хлебе, без изысков, но всегда в точку. Иногда можно было найти даже с бужениной — за 20.

Яйцо варёное с майонезом — 5-7 копеек

Мини-закуска на скорую руку. Майонез — из ведра.

Котлета на тарелке — 20-25 копеек

Без гарнира, но с хлебом и обязательной каплей подливы.

Томатный сок — 3 копейки

Или без сока, но со шкуркой — что налили. Пили из гранёного стакана.

Чай чёрный с лимоном — 4 копейки

Пил всегда горячий, с запасом сахара. Иногда — с конфеткой "Барбарис".

Советская закусочная — это не про роскошь. Это про уют на бегу. Там встречались, ели, переговаривались, заглядывали "на минутку" и оставляли несколько копеек за настоящий вкус времени. И в этом простом меню — вся суть эпохи: дёшево, честно и по делу.