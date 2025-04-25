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Пышные, пористые, идеальные: блины, за которые вас будут хвалить

1:41
Еда

Вы перепробовали десятки рецептов, но блины всё равно получаются тяжёлыми и плотными? Возможно, всё дело в одном незаметном ингредиенте.

Фаршированные блины
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные блины

Пахта — скрытый союзник идеальных блинов

Этот кисломолочный продукт, который остаётся после сбивания сливочного масла, придаёт тесту лёгкую кислинку и активирует процессы подъёма. Именно пахта делает блины пористыми внутри и хрустящими снаружи.

Как правильно использовать пахту

Добавлять пахту нужно прямо в жидкую часть теста вместе с яйцами и мукой. Важно: не перемешивайте тесто слишком долго - достаточно добиться однородности без комочков, чтобы сохранить лёгкость структуры.

Секрет жарки

Разогрейте сковороду как следует и жарьте блины с минимальным количеством масла. Правильная температура поможет тесту подняться равномерно без риска пригорания.

С чем подать идеальные блины

Пышные блины отлично сочетаются с кленовым сиропом, свежими ягодами, карамелизированными фруктами. Также они прекрасно подходят для экспериментов: попробуйте сделать слоёный блинный торт с прослойкой из взбитых сливок.

Почему стоит попробовать пахту

Блины на пахте получаются нежными, воздушными и сохраняют лёгкость даже после остывания. Результат будет заметен уже с первого кусочка — и это не потребует дополнительных усилий или затрат времени.

Иногда достаточно заменить всего один ингредиент, чтобы открыть новый уровень домашней выпечки. Пышные, лёгкие блины станут украшением ваших завтраков и душевных встреч.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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