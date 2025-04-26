Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот шаг в мае решает всё: пропустите — и арбузы будут как огурцы
Одна ложка — и ванна сияет, муравьи бегут, а обувь больше не пахнет
Свекровь не хвалила, но взяла рецепт для подруги: готовим вкуснейшую лазанью
ТОП-5 самых лучших самолётов всех времён
Самара с мотором от Porsche: советский автомобильный рок-н-ролл
Времена года глазами разных поколений: неожиданные открытия психолога
Скрытый рай Ильябелы: чем удивляет малоизвестный пляж Пинту
Что произойдёт с сердцем и мозгом, если полностью заменить воду чаем
Пять российских компаний начнут работу в Нигерии: запущен проект по расширению бизнеса из России

Один советский салат сметают первым — вы точно его помните

2:18
Еда

Вы когда-нибудь замечали, что на большом застолье один салат исчезает со стола быстрее остальных? Нет, не оливье. И даже не винегрет. Мы говорим о скромной, но невероятно вкусной закуске — морковке с плавленым сыром и чесноком. Да-да, именно о ней. Проверенная десятилетиями и любимая многими с детства.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Этот салат был (и остаётся) настоящей звездой праздничных столов времён СССР. И не зря — сочетание сладкой хрустящей моркови, пряного чеснока и сливочного сыра под шапкой майонеза по-настоящему чарует. А если добавить щепотку паприки и немного обжаренных грецких орехов — получится маленькое чудо. Простое, но гениальное.

Ингредиенты на 4 порции:

  • Морковь — 300 г

  • Плавленый сыр — 200 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Майонез — 3 ст. л.

  • Паприка — 0,5 ч. л.

  • Грецкие орехи — 50 г

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

  • Листья салата — для подачи

Как готовить:

1. Подготовка моркови
Поскольку термическая обработка не предусмотрена, тщательно вымойте морковь щёткой. Затем очистите.

2. Терка в бой
Натрите морковь на крупной терке. Для более декоративного вида можно использовать корейскую, но классика даёт салату сочность и нежность.

3. Сыр без капризов
Плавленые сырки лучше заранее положить в морозилку — так они легко натрутся и не будут прилипать.

4. Соединяем вкус
Смешайте морковь, сыр и чеснок, пропущенный через пресс. Приправьте паприкой, поперчите.

5. Ореховая нотка
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде, порубите. Половину сразу — в салат, остальное — для подачи.

6. Финальный штрих
Добавьте майонез, перемешайте и уберите салат в холодильник минимум на час — дайте вкусам раскрыться.

7. Подача, как в лучших домах
Застелите блюдо листьями салата, выложите горкой закуску и посыпьте орехами. Идеально как к ужину, так и к приходу гостей.

Советский салат можно приготовить за 20 минут, но восторг гостей останется надолго. А кто-то, возможно, даже попросит рецепт.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Садоводство, цветоводство
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода Аудио 
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Ту-144: сверхзвук по-советски — гордость, риск и история, опередившая время Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Последние материалы
ТОП-5 самых лучших самолётов всех времён
Самара с мотором от Porsche: советский автомобильный рок-н-ролл
Времена года глазами разных поколений: неожиданные открытия психолога
Скрытый рай Ильябелы: чем удивляет малоизвестный пляж Пинту
Что произойдёт с сердцем и мозгом, если полностью заменить воду чаем
Пять российских компаний начнут работу в Нигерии: запущен проект по расширению бизнеса из России
Он видел рыцарей, революции и Wi-Fi: чем живёт дом, построенный до изобретения окон
Индексацию учтут после завершения трудовой деятельности: разница между пенсионными выплатами работающих и неработающих
Быстрая тренировка — не значит слабая: попробуй и убедись сам
Налейте горячей воды — и укроп порадует вас всходами уже на 4-й день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.