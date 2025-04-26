Один советский салат сметают первым — вы точно его помните

Вы когда-нибудь замечали, что на большом застолье один салат исчезает со стола быстрее остальных? Нет, не оливье. И даже не винегрет. Мы говорим о скромной, но невероятно вкусной закуске — морковке с плавленым сыром и чесноком. Да-да, именно о ней. Проверенная десятилетиями и любимая многими с детства.
Этот салат был (и остаётся) настоящей звездой праздничных столов времён СССР. И не зря — сочетание сладкой хрустящей моркови, пряного чеснока и сливочного сыра под шапкой майонеза по-настоящему чарует. А если добавить щепотку паприки и немного обжаренных грецких орехов — получится маленькое чудо. Простое, но гениальное.
Морковь — 300 г
Плавленый сыр — 200 г
Чеснок — 3 зубчика
Майонез — 3 ст. л.
Паприка — 0,5 ч. л.
Грецкие орехи — 50 г
Соль и чёрный перец — по вкусу
Листья салата — для подачи
1. Подготовка моркови
Поскольку термическая обработка не предусмотрена, тщательно вымойте морковь щёткой. Затем очистите.
2. Терка в бой
Натрите морковь на крупной терке. Для более декоративного вида можно использовать корейскую, но классика даёт салату сочность и нежность.
3. Сыр без капризов
Плавленые сырки лучше заранее положить в морозилку — так они легко натрутся и не будут прилипать.
4. Соединяем вкус
Смешайте морковь, сыр и чеснок, пропущенный через пресс. Приправьте паприкой, поперчите.
5. Ореховая нотка
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде, порубите. Половину сразу — в салат, остальное — для подачи.
6. Финальный штрих
Добавьте майонез, перемешайте и уберите салат в холодильник минимум на час — дайте вкусам раскрыться.
7. Подача, как в лучших домах
Застелите блюдо листьями салата, выложите горкой закуску и посыпьте орехами. Идеально как к ужину, так и к приходу гостей.
Советский салат можно приготовить за 20 минут, но восторг гостей останется надолго. А кто-то, возможно, даже попросит рецепт.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?