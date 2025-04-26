Один советский салат сметают первым — вы точно его помните

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь замечали, что на большом застолье один салат исчезает со стола быстрее остальных? Нет, не оливье. И даже не винегрет. Мы говорим о скромной, но невероятно вкусной закуске — морковке с плавленым сыром и чесноком. Да-да, именно о ней. Проверенная десятилетиями и любимая многими с детства.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Этот салат был (и остаётся) настоящей звездой праздничных столов времён СССР. И не зря — сочетание сладкой хрустящей моркови, пряного чеснока и сливочного сыра под шапкой майонеза по-настоящему чарует. А если добавить щепотку паприки и немного обжаренных грецких орехов — получится маленькое чудо. Простое, но гениальное.

Ингредиенты на 4 порции:

Морковь — 300 г

Плавленый сыр — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 3 ст. л.

Паприка — 0,5 ч. л.

Грецкие орехи — 50 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Листья салата — для подачи

Как готовить:

1. Подготовка моркови

Поскольку термическая обработка не предусмотрена, тщательно вымойте морковь щёткой. Затем очистите.

2. Терка в бой

Натрите морковь на крупной терке. Для более декоративного вида можно использовать корейскую, но классика даёт салату сочность и нежность.

3. Сыр без капризов

Плавленые сырки лучше заранее положить в морозилку — так они легко натрутся и не будут прилипать.

4. Соединяем вкус

Смешайте морковь, сыр и чеснок, пропущенный через пресс. Приправьте паприкой, поперчите.

5. Ореховая нотка

Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде, порубите. Половину сразу — в салат, остальное — для подачи.

6. Финальный штрих

Добавьте майонез, перемешайте и уберите салат в холодильник минимум на час — дайте вкусам раскрыться.

7. Подача, как в лучших домах

Застелите блюдо листьями салата, выложите горкой закуску и посыпьте орехами. Идеально как к ужину, так и к приходу гостей.

Советский салат можно приготовить за 20 минут, но восторг гостей останется надолго. А кто-то, возможно, даже попросит рецепт.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

