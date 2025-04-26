Ленивые хачапури из лаваша: готовим за 20 минут

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать родных чем-то необычным без лишних хлопот? Ленивые хачапури из тонкого лаваша с нежной начинкой из творога и сыра — идеальный вариант! Минимум времени, никакой возни с тестом — и у вас на столе ароматная выпечка к завтраку, обеду или к бокалу вина.

Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Самосы

Что понадобится (на 6 порций)

Лаваш армянский — 2 шт.

Творог 9% — 180 г

Сыр твёрдый — 180 г

Яйцо — 3 шт. (1 в начинку + 2 для обмакивания)

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — 2 веточки

Масло растительное — для жарки

Как готовить

1. Готовим начинку

Творог пробейте блендером до кремовой консистенции. Сыр натрите на средней терке. Чеснок измельчите через пресс, петрушку мелко нарубите. Смешайте всё в миске, добавив одно яйцо. Получится ароматная однородная масса.

2. Подготавливаем лаваш

Листы лаваша нарежьте полосками примерно 10x30 см. Возьмите одну полоску вертикально. На верхнюю часть ближе к краю положите ложку начинки.

3. Заворачиваем треугольники

Сложите левый край полоски направо, накрыв начинку треугольником. Затем снова загибайте полоску, сохраняя треугольную форму, пока не закончится тесто.

4. Обжариваем

В миске взбейте оставшиеся 2 яйца.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Каждый треугольник обмакните в яйцо и выложите на сковороду.

Жарьте под крышкой по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Подача

Готовые хачапури подавайте горячими — они особенно вкусны прямо со сковороды.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

