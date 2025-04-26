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Ленивые хачапури из лаваша: готовим за 20 минут

1:52
Еда

Хотите порадовать родных чем-то необычным без лишних хлопот? Ленивые хачапури из тонкого лаваша с нежной начинкой из творога и сыра — идеальный вариант! Минимум времени, никакой возни с тестом — и у вас на столе ароматная выпечка к завтраку, обеду или к бокалу вина.

Самосы
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосы

Что понадобится (на 6 порций)

  • Лаваш армянский — 2 шт.

  • Творог 9% — 180 г

  • Сыр твёрдый — 180 г

  • Яйцо — 3 шт. (1 в начинку + 2 для обмакивания)

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Петрушка — 2 веточки

  • Масло растительное — для жарки

Как готовить

1. Готовим начинку
Творог пробейте блендером до кремовой консистенции. Сыр натрите на средней терке. Чеснок измельчите через пресс, петрушку мелко нарубите. Смешайте всё в миске, добавив одно яйцо. Получится ароматная однородная масса.

2. Подготавливаем лаваш
Листы лаваша нарежьте полосками примерно 10x30 см. Возьмите одну полоску вертикально. На верхнюю часть ближе к краю положите ложку начинки.

3. Заворачиваем треугольники
Сложите левый край полоски направо, накрыв начинку треугольником. Затем снова загибайте полоску, сохраняя треугольную форму, пока не закончится тесто.

4. Обжариваем
В миске взбейте оставшиеся 2 яйца.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Каждый треугольник обмакните в яйцо и выложите на сковороду.
Жарьте под крышкой по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Подача
Готовые хачапури подавайте горячими — они особенно вкусны прямо со сковороды.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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