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Остров на вкус: еда, в которую влюбляются с первого укуса

2:43
Еда

Критская кухня — это не просто еда, а часть души острова. Здесь каждое блюдо отражает природу, щедрость и традиции. Где бы ни оказался путешественник — в деревенской таверне или ресторане у моря — везде его ждут простые, но яркие вкусы.

Крит
Фото: commons.wikimedia.org by Roma Neus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Крит

Чтобы по-настоящему прочувствовать Крит, стоит попробовать хотя бы эти десять блюд. Без них гастрономическое знакомство с островом будет неполным.

1. Стамнакати

Дикорастущая зелень, которую на Крите подают с лимонным соком и оливковым маслом. Её терпкий вкус отлично подходит к местной ракии и другим закускам.

2. Дакос

Хрустящий ячменный сухарь с томатами, мягким сыром и оливковым маслом — визитная карточка критской кухни. Простое блюдо, которое влюбляет в себя с первой вилки.

3. Гамопилафо

Рис, сваренный в мясном бульоне. Часто подаётся на свадьбах, но хорош и в повседневном меню. Блюдо с насыщенным вкусом, которое всегда съедается первым.

4. Кролик, тушённый с травами

Кролик, приготовленный в печи с местными травами, — одно из главных гастрономических открытий для туристов. Мягкое мясо и ароматные специи делают его настоящим деликатесом.

5. Улитки

На Крите улитки — популярная закуска. Их обжаривают с розмарином или тушат с луком. Те, кто решаются попробовать, чаще всего остаются в восторге.

6. Тонкие жареные лепёшки с мёдом

Традиционное сладкое блюдо Крита: хрустящие лепёшки, политые мёдом и посыпанные корицей. Готовят на праздники и свадьбы, любят и взрослые, и дети.

7. Пирожки с сыром "Мизитра"

Маленькие пирожки с местным сыром, яйцом и мятой. Особенно вкусны с мёдом. Это одно из тех лакомств, от которого трудно оторваться.

8. Ракия по-критски (цикудья)

Местный крепкий напиток. На Крите не принято отказываться от рюмки ракии — это часть гостеприимства и застолья. Её подают почти ко всем традиционным блюдам.

9. Критское вино

Местное вино ценится за насыщенный вкус и аромат. Оно — часть культуры острова и важный элемент любого ужина.

10. Апаки

Вяленое мясо из постной свинины, приготовленное по традиционной технологии без консервантов. Один из главных местных деликатесов, который подают с ракией.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ - "желудок" и νομός - "закон, обычай") — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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