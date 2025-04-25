Здоровый ужин, который ведёт в больницу: что не так с готовыми салатами

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие выбирают упакованные салаты: быстро, удобно, кажется, что и полезно. Но за кажущейся безопасностью скрываются серьёзные риски, о которых редко говорят на упаковке.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отдел готовой еды в гипермаркете Макси

Листья для таких салатов собираются с разных ферм, промываются в одном баке и фасуются тысячами упаковок. Если среди них хотя бы один заражённый лист — бактерии, такие как E. coli, листерия или сальмонелла, могут попасть сразу в тысячи пакетов.

"Упакованный салат — один из самых опасных продуктов в супермаркетах. Он не раз становился источником массовых вспышек заболеваний, некоторые из которых заканчивались госпитализацией или даже летальным исходом", — предупреждает профессор Дарин Детвайлер.

Промывание салата дома не помогает: если бактерии уже попали на листья, удалить их обычной водой невозможно. Холод при хранении тоже не спасает — он лишь замедляет размножение микроорганизмов, но не убивает их.

Проблема в том, что заражение может произойти ещё в поле: от удобрений, грязной воды или контакта с животными. После этого салат проходит через множество этапов переработки, включая смешивание листьев с разных ферм и массовую упаковку. Выявить, где именно возникла проблема, становится практически невозможно.

"Даже если ты всё тщательно моешь и хранишь по правилам, есть риск заразиться — и всё из-за "полезной” привычки есть свежий салат" — дополнил профессор…

Переупаковка, транспортировка без постоянного охлаждения, несоблюдение санитарных норм в магазинах — всё это увеличивает угрозу. В США заражённая листовая зелень ежегодно становится причиной более 2,3 миллиона случаев заболеваний.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.



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