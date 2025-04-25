Он в каждом фитнес-меню — и почти у каждого вызывает сбой

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Он стал звездой правильного питания: его добавляют в салаты, варят супы, делают чипсы. Топинамбур хвалят за низкую калорийность и высокую сытость. Но именно этот овощ может испортить все усилия по снижению веса — и не только.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Топинамбур (земляная груша)

Топинамбур богат инулином — пребиотиком, который человеческий организм не переваривает. Это звучит хорошо: он не усваивается, зато питает кишечную микрофлору. Но есть один нюанс.

"Даже при правильном питании может возникнуть вздутие, тяжесть и ощущение, что вес не уходит вовсе".

Инулин способен вызывать газы, отёки, замедление перистальтики. У людей с чувствительным ЖКТ возможна реакция, похожая на расстройство. Вода задерживается, живот становится плотным, а стрелка весов замирает или идёт вверх — вопреки всем диетическим стараниям.

Несмотря на низкий гликемический индекс, полезный для диабетиков, у топинамбура есть и подводные камни. Если употреблять его часто, особенно без учёта индивидуальной переносимости, возможны неприятные последствия — от дискомфорта до нарушения баланса микрофлоры.

"Такой парадокс: рацион "правильный”, а результат — совсем не тот, на который рассчитывали".

В реальности топинамбур не универсален. Он безглютеновый, богат клетчаткой, подходит для веганов — но это не делает его безопасным для всех. При регулярном употреблении он может нарушить пищеварение и стать незаметным препятствием на пути к снижению веса.

Уточнения

Топинамбу́р или Топина́мбур, или Подсо́лнечник клубнено́сный, или земляна́я гру́ша (лат. Heliánthus tuberósus) — вид многолетних травянистых клубненосных растений рода Подсолнечник семейства Астровые (Asteraceae).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.