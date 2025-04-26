Заварное тесто с водкой: чебуреки получаются как из лучших кафешек

Настоящие чебуреки — это тонкое тесто, золотистая корочка и приятный хруст при каждом укусе. И главный секрет в тесте! Причём ингредиенты самые простые: мука, вода и… водка. Именно она делает чебуреки хрустящими, нежными и эластичными.
А чтобы тесто было ещё мягче и податливее, используем заварную технологию: горячая вода быстро соединяется с мукой, и тесто становится особенно пластичным.
Мука — 400 г
Вода — 250 г
Водка — 30 г
Сахар — 25 г
Соль — 1 ч. л.
Подготовка муки
Просейте муку в большую миску. Лучше сделать это дважды — тесто получится ещё более воздушным.
Горячая заливка
В стакане смешайте горячую воду с солью и добавьте водку. Сделайте в муке углубление и быстро влейте жидкость. Перемешайте вилкой.
Первичное замешивание
Соберите тесто в комок прямо в чаше. Переложите на стол, слегка присыпанный мукой, и вымесите руками до мягкости и гладкости — примерно 10 минут. Важно: лишнюю муку не добавляйте!
Отдых теста
Заверните тесто в пакет или накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. После отдыха вымесите ещё раз — теперь тесто готово к раскатке и лепке.
Если готовить не сразу
Можно убрать тесто в холодильник (до 2 дней) или в морозильник (до месяца). Перед использованием разморозьте при комнатной температуре и слегка вымесите.
Тесто получается удивительно эластичным и легко раскатывается в тончайшие лепёшки, а при жарке дарит тот самый хруст, который мы так любим в чебуреках.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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