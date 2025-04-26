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Заварное тесто с водкой: чебуреки получаются как из лучших кафешек

Еда

Настоящие чебуреки — это тонкое тесто, золотистая корочка и приятный хруст при каждом укусе. И главный секрет в тесте! Причём ингредиенты самые простые: мука, вода и… водка. Именно она делает чебуреки хрустящими, нежными и эластичными.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

А чтобы тесто было ещё мягче и податливее, используем заварную технологию: горячая вода быстро соединяется с мукой, и тесто становится особенно пластичным.

Что понадобится (на 10 порций):

  • Мука — 400 г

  • Вода — 250 г

  • Водка — 30 г

  • Сахар — 25 г

  • Соль — 1 ч. л.

Как приготовить тесто для чебуреков:

  1. Подготовка муки
    Просейте муку в большую миску. Лучше сделать это дважды — тесто получится ещё более воздушным.

  2. Горячая заливка
    В стакане смешайте горячую воду с солью и добавьте водку. Сделайте в муке углубление и быстро влейте жидкость. Перемешайте вилкой.

  3. Первичное замешивание
    Соберите тесто в комок прямо в чаше. Переложите на стол, слегка присыпанный мукой, и вымесите руками до мягкости и гладкости — примерно 10 минут. Важно: лишнюю муку не добавляйте!

  4. Отдых теста
    Заверните тесто в пакет или накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. После отдыха вымесите ещё раз — теперь тесто готово к раскатке и лепке.

  5. Если готовить не сразу
    Можно убрать тесто в холодильник (до 2 дней) или в морозильник (до месяца). Перед использованием разморозьте при комнатной температуре и слегка вымесите.

Тесто получается удивительно эластичным и легко раскатывается в тончайшие лепёшки, а при жарке дарит тот самый хруст, который мы так любим в чебуреках.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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