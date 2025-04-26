Ароматный, наваристый бульон — это классика, которая не теряет ценности. Он хорош сам по себе или как основа для супов, заливных, соусов, ризотто и пасты. Но чтобы бульон получился прозрачным, крепким и душистым, важно начать с правильных ингредиентов.
Говядина
Идеальна для бульона — голяшка (или "бульонка") и нижняя часть голени, из которых также делают холодец. Отличный вариант — говяжий хвост: его рубят на части для наваристого бульона. А грудинка на кости даст сразу и крепкий бульон, и мясо для других блюд.
Свинина
Лидеры по содержанию коллагена — ножки и рулька. Свиные ребрышки, даже с минимальным количеством мяса, также дадут отличный навар. Для насыщенности добавляют кусочек свиной лопатки за час до готовности.
Курица, утка и индейка
Крылья, голени и особенно куриные лапки — лучшие части для сытного и желеобразного бульона. Куриные гребешки тоже усилят вкус.
Это бульон исключительно на костях — без мяса и овощей. Чтобы усилить аромат, кости предварительно запекают при 200-220 °C около часа. Можно запекать вместе морковь, сельдерей, петрушку, лук и чеснок — они придадут цвет и дополнительный вкус.
Только холодная вода — иначе вкус останется в мясе.
Солить после закипания — поможет собрать пену.
Огонь — минимальный после закипания. И лучше без крышки.
Пряности — после снятия пены.
Время варки — от 3 часов, для костного — до 8.
Процеживать горячим, потом остудить и убрать застывший жир.
Срок хранения — 3 дня или заморозка.
Пену не успели снять? Добавьте стакан холодной воды и снова снимите.
Такой подход сделает ваш бульон не просто вкусным, а по-настоящему кулинарным шедевром.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?