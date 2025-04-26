Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индексацию учтут после завершения трудовой деятельности: разница между пенсионными выплатами работающих и неработающих
Налейте горячей воды — и укроп порадует вас всходами уже на 4-й день
Рожден проиграть: Америка предрекла судьбу Зеленского после мира
Папики предпочитают Транкозу, чтобы получить свою дозу... адреналина
Заварное тесто с водкой: чебуреки получаются как из лучших кафешек
Аграрная потребность: Европа зависима от поставок удобрений из РФ
Мост Америка-Европа: Трамп согласен на встречу с лидерами
Один советский салат сметают первым — вы точно его помните
Не синий, не зелёный: неожиданную форму готовит сборная Бразилии на ЧМ-2026

Как сделать бульон крепким без лишнего жира: кулинарные лайфхаки

2:11
Еда

Ароматный, наваристый бульон — это классика, которая не теряет ценности. Он хорош сам по себе или как основа для супов, заливных, соусов, ризотто и пасты. Но чтобы бульон получился прозрачным, крепким и душистым, важно начать с правильных ингредиентов.

бульон
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
бульон

Как выбрать мясо для идеального бульона

Говядина

Идеальна для бульона — голяшка (или "бульонка") и нижняя часть голени, из которых также делают холодец. Отличный вариант — говяжий хвост: его рубят на части для наваристого бульона. А грудинка на кости даст сразу и крепкий бульон, и мясо для других блюд.

Свинина

Лидеры по содержанию коллагена — ножки и рулька. Свиные ребрышки, даже с минимальным количеством мяса, также дадут отличный навар. Для насыщенности добавляют кусочек свиной лопатки за час до готовности.

Курица, утка и индейка

Крылья, голени и особенно куриные лапки — лучшие части для сытного и желеобразного бульона. Куриные гребешки тоже усилят вкус.

А что такое костный бульон

Это бульон исключительно на костях — без мяса и овощей. Чтобы усилить аромат, кости предварительно запекают при 200-220 °C около часа. Можно запекать вместе морковь, сельдерей, петрушку, лук и чеснок — они придадут цвет и дополнительный вкус.

8 главных правил идеального бульона:

  1. Только холодная вода — иначе вкус останется в мясе.

  2. Солить после закипания — поможет собрать пену.

  3. Огонь — минимальный после закипания. И лучше без крышки.

  4. Пряности — после снятия пены.

  5. Время варки — от 3 часов, для костного — до 8.

  6. Процеживать горячим, потом остудить и убрать застывший жир.

  7. Срок хранения — 3 дня или заморозка.

  8. Пену не успели снять? Добавьте стакан холодной воды и снова снимите.

Такой подход сделает ваш бульон не просто вкусным, а по-настоящему кулинарным шедевром.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Домашние животные
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу Аудио 
Экологический ужас: Черное море станет морем смерти
Наука и техника
Экологический ужас: Черное море станет морем смерти Аудио 
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Наука и техника
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Ту-144: сверхзвук по-советски — гордость, риск и история, опередившая время Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Последние материалы
Международный троллинг: Трамп согласился на встречу с Зеленским и улетел с нее
Домашние предметы, которые делают интернет медленным: неожиданный список
Канье Уэста забанили на Twitch через 7 минут — что он успел натворить
Победа России: ВС РФ освободили Курскую область
Эти три позы йоги перезагружают талию и пресс лучше любого фитнеса
Маленький монстр или мудрый страж? Правда о пауке, которая ставит всё с ног на голову
Гроздья вместо гороха: что сделать с виноградом, чтобы он не стал посмешищем
Кошка чешется и линяет? Виноват не сезон, а ваша невнимательность
Ленивые хачапури из лаваша: готовим за 20 минут
Никаких удобрений: что действительно любит лук
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.