Как сделать бульон крепким без лишнего жира: кулинарные лайфхаки

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный, наваристый бульон — это классика, которая не теряет ценности. Он хорош сам по себе или как основа для супов, заливных, соусов, ризотто и пасты. Но чтобы бульон получился прозрачным, крепким и душистым, важно начать с правильных ингредиентов.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain бульон

Как выбрать мясо для идеального бульона

Говядина

Идеальна для бульона — голяшка (или "бульонка") и нижняя часть голени, из которых также делают холодец. Отличный вариант — говяжий хвост: его рубят на части для наваристого бульона. А грудинка на кости даст сразу и крепкий бульон, и мясо для других блюд.

Свинина

Лидеры по содержанию коллагена — ножки и рулька. Свиные ребрышки, даже с минимальным количеством мяса, также дадут отличный навар. Для насыщенности добавляют кусочек свиной лопатки за час до готовности.

Курица, утка и индейка

Крылья, голени и особенно куриные лапки — лучшие части для сытного и желеобразного бульона. Куриные гребешки тоже усилят вкус.

А что такое костный бульон

Это бульон исключительно на костях — без мяса и овощей. Чтобы усилить аромат, кости предварительно запекают при 200-220 °C около часа. Можно запекать вместе морковь, сельдерей, петрушку, лук и чеснок — они придадут цвет и дополнительный вкус.

8 главных правил идеального бульона:

Только холодная вода — иначе вкус останется в мясе. Солить после закипания — поможет собрать пену. Огонь — минимальный после закипания. И лучше без крышки. Пряности — после снятия пены. Время варки — от 3 часов, для костного — до 8. Процеживать горячим, потом остудить и убрать застывший жир. Срок хранения — 3 дня или заморозка. Пену не успели снять? Добавьте стакан холодной воды и снова снимите.

Такой подход сделает ваш бульон не просто вкусным, а по-настоящему кулинарным шедевром.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

