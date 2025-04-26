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Никто не планировал шедевр — а получился салат, за который дерутся в семье

2:09
Еда

Если обычные салаты давно приелись, этот вариант — как глоток дыма с мангала. Блинный салат с копченой курицей сочетает в себе всё: текстуру, аромат, сытность и лёгкую нотку праздника. Он вполне может заменить полноценное второе блюдо, особенно если подать его чуть тёплым или с хрустящим хлебом.

Салат с шампиньонами и морковью
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с шампиньонами и морковью

Два этапа, один эффектный результат

Главный "фокус" — блинчики. Да, их придётся испечь, но если остались с завтрака — считайте, половина дела сделана. Нарезка, заправка, перемешивание — и у вас в миске не просто салат, а целая гастрономическая история.

Ингредиенты на 6 порций

Для блинчиков

  • Молоко — 170 мл

  • Мука пшеничная — 90 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 3 г

  • Соль — 1 г

  • Масло растительное — для жарки

Для салата

  • Копчёная курица — 250 г

  • Консервированная кукуруза — 150 г

  • Твёрдый сыр — 100 г

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Майонез — 50 г

  • Сметана 25% — 50 г

  • Петрушка — 3 веточки

  • Соль, перец — по вкусу

Как всё собрать: пошагово

  1. Приготовьте блинчики: взбейте яйцо с сахаром и солью, добавьте молоко и муку. Жарьте тонкие пресные блины. Остудите, нарежьте соломкой.

  2. Нарежьте куриное филе, кубиками — сыр, а кукурузу откиньте на сито.

  3. Смешайте майонез, сметану и чеснок — это основа ароматной заправки.

  4. Мелко нарежьте петрушку. Часть — в салат, часть — для украшения.

  5. Соедините все ингредиенты, заправьте соусом, украсьте и подавайте.

Хитрость от хозяек

Если копчёная курица — не ваш вариант, замените её запечённой. Получится другой оттенок вкуса, но с тем же уютом и насыщенностью. А если блинчиков нет — можно использовать яичные омлетные, приготовленные на сковороде из яиц с молоком и каплей крахмала.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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