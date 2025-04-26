Никто не планировал шедевр — а получился салат, за который дерутся в семье

Если обычные салаты давно приелись, этот вариант — как глоток дыма с мангала. Блинный салат с копченой курицей сочетает в себе всё: текстуру, аромат, сытность и лёгкую нотку праздника. Он вполне может заменить полноценное второе блюдо, особенно если подать его чуть тёплым или с хрустящим хлебом.
Главный "фокус" — блинчики. Да, их придётся испечь, но если остались с завтрака — считайте, половина дела сделана. Нарезка, заправка, перемешивание — и у вас в миске не просто салат, а целая гастрономическая история.
Молоко — 170 мл
Мука пшеничная — 90 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 3 г
Соль — 1 г
Масло растительное — для жарки
Копчёная курица — 250 г
Консервированная кукуруза — 150 г
Твёрдый сыр — 100 г
Чеснок — 1 зубчик
Майонез — 50 г
Сметана 25% — 50 г
Петрушка — 3 веточки
Соль, перец — по вкусу
Приготовьте блинчики: взбейте яйцо с сахаром и солью, добавьте молоко и муку. Жарьте тонкие пресные блины. Остудите, нарежьте соломкой.
Нарежьте куриное филе, кубиками — сыр, а кукурузу откиньте на сито.
Смешайте майонез, сметану и чеснок — это основа ароматной заправки.
Мелко нарежьте петрушку. Часть — в салат, часть — для украшения.
Соедините все ингредиенты, заправьте соусом, украсьте и подавайте.
Если копчёная курица — не ваш вариант, замените её запечённой. Получится другой оттенок вкуса, но с тем же уютом и насыщенностью. А если блинчиков нет — можно использовать яичные омлетные, приготовленные на сковороде из яиц с молоком и каплей крахмала.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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