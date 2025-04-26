Свекровь не хвалила, но взяла рецепт для подруги: готовим вкуснейшую лазанью

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2:53
Еда

Приготовление классической лазаньи с фаршем — процесс, требующий терпения, но абсолютно оправданный результатом. Это не просто ужин, а слоёный праздник со вкусом Италии, где каждый ингредиент играет свою роль. И даже новичкам под силу создать блюдо, которое будет на уровне ресторана.

лазанья
Фото: Freepik by maniacvector is licensed under Рublic domain
лазанья

Лазанья болоньезе: с чего начать

Главные действующие лица: листы лазаньи, мясное рагу болоньезе, соус бешамель и два вида сыра. В начинке — привычный говяжий фарш или его более сочная вариация с добавлением свинины. Классика усиливается беконом и вином, а шапку из сыра можно делать не только из пармезана — отлично подойдёт моцарелла или другой полутвёрдый сыр.

Ингредиенты на 6 порций

Для лазаньи

  • Листы для лазаньи — 12 шт.

  • Сыр пармезан — 150 г

Для мясного рагу болоньезе

  • Фарш мясной (говядина/свинина) — 500 г

  • Бекон сырокопчёный — 100 г

  • Лук репчатый — 80 г

  • Морковь — 80 г

  • Сельдерей — 70 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Томат консервированный (в собственном соку) — 600 г

  • Вино сухое (белое или красное) — 70 мл

  • Масло оливковое — 2 ст. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Тимьян сушёный — 3 г

  • Орегано сушёный — 3 г

  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Для соуса бешамель

  • Молоко — 700 мл

  • Масло сливочное — 50 г

  • Мука пшеничная — 40 г

  • Мускатный орех — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Собираем шедевр по шагам

  1. Овощи измельчаются в блендере до мелкой сочной крошки.

  2. Бекон обжаривается до лёгкой хрустящей корочки, затем к нему добавляются овощи — тушим до мягкости.

  3. Вводим фарш и обжариваем, тщательно разбивая, чтобы не было комков.

  4. Добавляем вино, затем томаты. Варим рагу не менее 30 минут.

  5. Готовим бешамель: масло, мука, горячее молоко и щепотка мускатного ореха — до кремовой консистенции.

  6. Листы при необходимости бланшируются. Сыр натирается.

  7. В форму выкладываются слои: бешамель, листы, мясное рагу, сыр. Повторяем трижды.

  8. Завершаем всё листами, оставшимся соусом и сыром. Запекаем 45 минут при 180-190°C до золотистой корочки.

Дайте лазанье постоять 15-20 минут после духовки — так слои "схватятся", и блюдо будет легко нарезать. Остатки бешамеля или фарша легко использовать в пасте или овощной запеканке — ничего не пропадёт.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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