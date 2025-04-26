Свекровь не хвалила, но взяла рецепт для подруги: готовим вкуснейшую лазанью

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Приготовление классической лазаньи с фаршем — процесс, требующий терпения, но абсолютно оправданный результатом. Это не просто ужин, а слоёный праздник со вкусом Италии, где каждый ингредиент играет свою роль. И даже новичкам под силу создать блюдо, которое будет на уровне ресторана.

Фото: Freepik by maniacvector is licensed under Рublic domain лазанья

Лазанья болоньезе: с чего начать

Главные действующие лица: листы лазаньи, мясное рагу болоньезе, соус бешамель и два вида сыра. В начинке — привычный говяжий фарш или его более сочная вариация с добавлением свинины. Классика усиливается беконом и вином, а шапку из сыра можно делать не только из пармезана — отлично подойдёт моцарелла или другой полутвёрдый сыр.

Ингредиенты на 6 порций

Для лазаньи

Листы для лазаньи — 12 шт.

Сыр пармезан — 150 г

Для мясного рагу болоньезе

Фарш мясной (говядина/свинина) — 500 г

Бекон сырокопчёный — 100 г

Лук репчатый — 80 г

Морковь — 80 г

Сельдерей — 70 г

Чеснок — 2 зубчика

Томат консервированный (в собственном соку) — 600 г

Вино сухое (белое или красное) — 70 мл

Масло оливковое — 2 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Тимьян сушёный — 3 г

Орегано сушёный — 3 г

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Для соуса бешамель

Молоко — 700 мл

Масло сливочное — 50 г

Мука пшеничная — 40 г

Мускатный орех — по вкусу

Соль — по вкусу

Собираем шедевр по шагам

Овощи измельчаются в блендере до мелкой сочной крошки. Бекон обжаривается до лёгкой хрустящей корочки, затем к нему добавляются овощи — тушим до мягкости. Вводим фарш и обжариваем, тщательно разбивая, чтобы не было комков. Добавляем вино, затем томаты. Варим рагу не менее 30 минут. Готовим бешамель: масло, мука, горячее молоко и щепотка мускатного ореха — до кремовой консистенции. Листы при необходимости бланшируются. Сыр натирается. В форму выкладываются слои: бешамель, листы, мясное рагу, сыр. Повторяем трижды. Завершаем всё листами, оставшимся соусом и сыром. Запекаем 45 минут при 180-190°C до золотистой корочки.

Дайте лазанье постоять 15-20 минут после духовки — так слои "схватятся", и блюдо будет легко нарезать. Остатки бешамеля или фарша легко использовать в пасте или овощной запеканке — ничего не пропадёт.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

