Свекровь не хвалила, но взяла рецепт для подруги: готовим вкуснейшую лазанью

Приготовление классической лазаньи с фаршем — процесс, требующий терпения, но абсолютно оправданный результатом. Это не просто ужин, а слоёный праздник со вкусом Италии, где каждый ингредиент играет свою роль. И даже новичкам под силу создать блюдо, которое будет на уровне ресторана.
Главные действующие лица: листы лазаньи, мясное рагу болоньезе, соус бешамель и два вида сыра. В начинке — привычный говяжий фарш или его более сочная вариация с добавлением свинины. Классика усиливается беконом и вином, а шапку из сыра можно делать не только из пармезана — отлично подойдёт моцарелла или другой полутвёрдый сыр.
Листы для лазаньи — 12 шт.
Сыр пармезан — 150 г
Фарш мясной (говядина/свинина) — 500 г
Бекон сырокопчёный — 100 г
Лук репчатый — 80 г
Морковь — 80 г
Сельдерей — 70 г
Чеснок — 2 зубчика
Томат консервированный (в собственном соку) — 600 г
Вино сухое (белое или красное) — 70 мл
Масло оливковое — 2 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Тимьян сушёный — 3 г
Орегано сушёный — 3 г
Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
Молоко — 700 мл
Масло сливочное — 50 г
Мука пшеничная — 40 г
Мускатный орех — по вкусу
Соль — по вкусу
Овощи измельчаются в блендере до мелкой сочной крошки.
Бекон обжаривается до лёгкой хрустящей корочки, затем к нему добавляются овощи — тушим до мягкости.
Вводим фарш и обжариваем, тщательно разбивая, чтобы не было комков.
Добавляем вино, затем томаты. Варим рагу не менее 30 минут.
Готовим бешамель: масло, мука, горячее молоко и щепотка мускатного ореха — до кремовой консистенции.
Листы при необходимости бланшируются. Сыр натирается.
В форму выкладываются слои: бешамель, листы, мясное рагу, сыр. Повторяем трижды.
Завершаем всё листами, оставшимся соусом и сыром. Запекаем 45 минут при 180-190°C до золотистой корочки.
Дайте лазанье постоять 15-20 минут после духовки — так слои "схватятся", и блюдо будет легко нарезать. Остатки бешамеля или фарша легко использовать в пасте или овощной запеканке — ничего не пропадёт.
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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