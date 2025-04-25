Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суперфуд, о котором забыли: помогает заснуть и проснуться в хорошем настроении
Смертельная ловушка: вот что будет, если Зеленский отвернётся от поддержки США
Квартира поглощает свет — что делать, если окна не помогают
Эти данные могут изменить закон о марихуане — и медицину
Спите с онемевшей рукой? Возможно, организм кричит о серьёзной проблеме
Куриные сердечки — новый хит майских: вот как их замариновать
Не проскочишь: ошибки водителей в экстремальную погоду
Кто мешает Лолите Милявской? Сергей Соседов высказал своё мнение об этой загадке
Новая Антарктида: то, что показала карта, пугает даже самых спокойных

Кухня СССР. Рыбные котлеты по ГОСТу образца 1979 года

1:48
Еда

Советский ГОСТ — это не просто стандарт, это целая философия. Особенно в кулинарии.

рыбные котлеты
Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыбные котлеты

Рыбные котлеты по ГОСТу 1979 года — пример того, как можно было приготовить вкусное, бюджетное и питательное блюдо из доступных ингредиентов. Их вкус помнят миллионы: с хрустящей корочкой, нежной серединкой и ароматом жареного лука.

Ингредиенты по ГОСТу

На 1 кг рыбного фарша:

  • Филе рыбы (минтай, хек, треска) — 1 кг
  • Пшеничный хлеб (черствый, без корки) — 200 г
  • Молоко или вода — 250 мл
  • Лук репчатый — 150 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Соль — 20 г
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Панировочные сухари — для обсыпки
  • Масло растительное — для жарки.

Процесс приготовления:

1. Фарш: рыбу пропускали через мясорубку вместе с размоченным хлебом и луком. Добавляли соль, перец, яйцо. Всё тщательно вымешивали до однородности.
2. Форма: формировали котлеты одинакового размера, обваливали в панировке.
3. Жарка: обжаривали на растительном масле с двух сторон до румяной корочки, потом томили под крышкой, чтобы дошли до готовности.
4. Подача: обязательный гарнир — картофельное пюре или перловка. И, конечно, ломтик чёрного хлеба.

Рыбные котлеты по ГОСТу — это больше, чем просто блюдо. Это часть советского кулинарного наследия, вкус школьных обедов, заводской столовой и домашнего ужина на кухне у бабушки. Простые, честные и вкусные. А главное — всегда работали безотказно.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
Неожиданная находка в пустыне Негев: минерал, который считался внеземным
Наука и техника
Неожиданная находка в пустыне Негев: минерал, который считался внеземным
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Кухня СССР. Рыбные котлеты по ГОСТу образца 1979 года
Куриные сердечки — новый хит майских: вот как их замариновать
Не проскочишь: ошибки водителей в экстремальную погоду
Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ
Кто мешает Лолите Милявской? Сергей Соседов высказал своё мнение об этой загадке
Новая Антарктида: то, что показала карта, пугает даже самых спокойных
Ремонт или безденежье: как россияне планируют обновить свои квартиры в 2025 году
Один простой ингредиент в воде — и уровень сахара и холестерина под контролем: как работает инулин
Новый тренд в садоводстве: глициния в форме зонта, которая украсит любой участок
Мексика вводит новый налог для круизных пассажиров: что это значит для путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.