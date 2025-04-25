Кухня СССР. Рыбные котлеты по ГОСТу образца 1979 года

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Советский ГОСТ — это не просто стандарт, это целая философия. Особенно в кулинарии.

Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рыбные котлеты

Рыбные котлеты по ГОСТу 1979 года — пример того, как можно было приготовить вкусное, бюджетное и питательное блюдо из доступных ингредиентов. Их вкус помнят миллионы: с хрустящей корочкой, нежной серединкой и ароматом жареного лука.

Ингредиенты по ГОСТу

На 1 кг рыбного фарша:

Филе рыбы (минтай, хек, треска) — 1 кг

Пшеничный хлеб (черствый, без корки) — 200 г

Молоко или вода — 250 мл

Лук репчатый — 150 г

Яйцо — 1 шт

Соль — 20 г

Перец чёрный — по вкусу

Панировочные сухари — для обсыпки

Масло растительное — для жарки.

Процесс приготовления:

1. Фарш: рыбу пропускали через мясорубку вместе с размоченным хлебом и луком. Добавляли соль, перец, яйцо. Всё тщательно вымешивали до однородности.

2. Форма: формировали котлеты одинакового размера, обваливали в панировке.

3. Жарка: обжаривали на растительном масле с двух сторон до румяной корочки, потом томили под крышкой, чтобы дошли до готовности.

4. Подача: обязательный гарнир — картофельное пюре или перловка. И, конечно, ломтик чёрного хлеба.

Рыбные котлеты по ГОСТу — это больше, чем просто блюдо. Это часть советского кулинарного наследия, вкус школьных обедов, заводской столовой и домашнего ужина на кухне у бабушки. Простые, честные и вкусные. А главное — всегда работали безотказно.