Кухня СССР. Рыбные котлеты по ГОСТу образца 1979 года

Советский ГОСТ — это не просто стандарт, это целая философия. Особенно в кулинарии.
Рыбные котлеты по ГОСТу 1979 года — пример того, как можно было приготовить вкусное, бюджетное и питательное блюдо из доступных ингредиентов. Их вкус помнят миллионы: с хрустящей корочкой, нежной серединкой и ароматом жареного лука.
Ингредиенты по ГОСТу
На 1 кг рыбного фарша:
Процесс приготовления:
1. Фарш: рыбу пропускали через мясорубку вместе с размоченным хлебом и луком. Добавляли соль, перец, яйцо. Всё тщательно вымешивали до однородности.
2. Форма: формировали котлеты одинакового размера, обваливали в панировке.
3. Жарка: обжаривали на растительном масле с двух сторон до румяной корочки, потом томили под крышкой, чтобы дошли до готовности.
4. Подача: обязательный гарнир — картофельное пюре или перловка. И, конечно, ломтик чёрного хлеба.
Рыбные котлеты по ГОСТу — это больше, чем просто блюдо. Это часть советского кулинарного наследия, вкус школьных обедов, заводской столовой и домашнего ужина на кухне у бабушки. Простые, честные и вкусные. А главное — всегда работали безотказно.
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