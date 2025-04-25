Рыба с ртутью: как вкусно поужинать и не умереть

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба считается одним из самых полезных продуктов питания благодаря высокому содержанию белка, омега-3 жирных кислот и других питательных веществ. Однако не все виды рыбы одинаково безопасны для здоровья. Некоторые из них могут накапливать значительные количества ртути — токсичного тяжелого металла, способного вызывать серьезные проблемы со здоровьем при длительном потреблении.

Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тунец

Почему в рыбе может быть ртуть ​

Ртуть попадает в окружающую среду в результате промышленной деятельности и сжигания ископаемого топлива. В водоемах она преобразуется в метилртуть — форму, легко усваиваемую организмами. Мелкие водные организмы поглощают метилртуть, затем их поедают более крупные рыбы, и так далее по пищевой цепочке. В результате крупные хищные рыбы, находящиеся на вершине пищевой цепи, накапливают наибольшее количество ртути.​

Рыбы с высоким содержанием ртути ​

Следующие виды рыбы известны высоким уровнем содержания ртути и должны потребляться с осторожностью:​

​Тунец (особенно свежий, крупные виды) ​

​Меч-рыба ​

​Акула ​

​Королевская макрель ​

​Марлин ​

​Кафельник​

Эти рыбы являются крупными хищниками и, как правило, имеют более длительный жизненный цикл, что способствует накоплению большего количества ртути в их тканях.

Кто в группе риска ​

Особую осторожность при потреблении рыбы с высоким содержанием ртути должны проявлять:​

​Беременные и кормящие женщины ​

Дети ​

​Пожилые люди​

Употребление рыбы с высоким содержанием ртути может негативно повлиять на развитие нервной системы плода и вызвать другие проблемы со здоровьем.​

Безопасные альтернативы ​

Для снижения риска рекомендуется выбирать рыбу с низким содержанием ртути, такую как:

​Сардины ​

​Анчоусы ​

​Сельдь ​

​Лосось (особенно выращенный на фермах) ​

​Треска ​

​Палтус​

Эти виды рыбы обычно содержат меньше ртути и являются безопасными для регулярного потребления.

Уточнения

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы).

