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Рыба с ртутью: как вкусно поужинать и не умереть

2:05
Еда

Рыба считается одним из самых полезных продуктов питания благодаря высокому содержанию белка, омега-3 жирных кислот и других питательных веществ. Однако не все виды рыбы одинаково безопасны для здоровья. Некоторые из них могут накапливать значительные количества ртути — токсичного тяжелого металла, способного вызывать серьезные проблемы со здоровьем при длительном потреблении.

Тунец
Фото: commons.wikimedia.org by Wibowo Djatmiko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тунец

Почему в рыбе может быть ртуть

Ртуть попадает в окружающую среду в результате промышленной деятельности и сжигания ископаемого топлива. В водоемах она преобразуется в метилртуть — форму, легко усваиваемую организмами. Мелкие водные организмы поглощают метилртуть, затем их поедают более крупные рыбы, и так далее по пищевой цепочке. В результате крупные хищные рыбы, находящиеся на вершине пищевой цепи, накапливают наибольшее количество ртути.

Рыбы с высоким содержанием ртути

Следующие виды рыбы известны высоким уровнем содержания ртути и должны потребляться с осторожностью:

  • Тунец (особенно свежий, крупные виды)

  • Меч-рыба

  • Акула

  • Королевская макрель

  • Марлин

  • Кафельник

Эти рыбы являются крупными хищниками и, как правило, имеют более длительный жизненный цикл, что способствует накоплению большего количества ртути в их тканях.

Кто в группе риска

Особую осторожность при потреблении рыбы с высоким содержанием ртути должны проявлять:

  • Беременные и кормящие женщины

  • Дети

  • Пожилые люди

Употребление рыбы с высоким содержанием ртути может негативно повлиять на развитие нервной системы плода и вызвать другие проблемы со здоровьем.

Безопасные альтернативы

Для снижения риска рекомендуется выбирать рыбу с низким содержанием ртути, такую как:

  • Сардины

  • Анчоусы

  • Сельдь

  • Лосось (особенно выращенный на фермах)

  • Треска

  • Палтус

Эти виды рыбы обычно содержат меньше ртути и являются безопасными для регулярного потребления.

Уточнения

Ртуть (Hg, от лат. Hydrargyrum) — элемент шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 80, относящийся к подгруппе цинка, 12-й группе (по устаревшей классификации — побочной подгруппе II группы). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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