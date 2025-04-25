Газировка за 3 копейки и пирожок с капустой: как выглядели кафе советской мечты

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские кафе — это не просто места, где ели. Это точки притяжения, где встречались, обсуждали последние новости из газеты, назначали свидания и просто отдыхали от дел.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кафе

Пусть интерьер был скромным, но аромат пирожков, звон ложек и хруст стаканов с газировкой делали эти заведения по-настоящему уютными.

Как это выглядело?

Кафе СССР часто были небольшими: с алюминиевыми подносами, резными стойками с бутылками "Байкала" и скромными столиками с клеёнкой. Выдача еды — по окошку, "касса отдельно", очередь — обязательно. На стенах висели плакаты: "Не задерживайся у кассы", "Береги хлеб". А в воздухе — запах котлет и печёного теста.

Что ели?

— Пирожки с капустой, повидлом или картошкой — настоящая классика.

— Компот из сухофруктов или газировка из автомата — 1 копейка без сиропа, 3 — с.

— Куриные ножки, макароны по-флотски, бефстроганов — всё по ГОСТу.

— И конечно, салат "Столичный” или "Витаминный” в стеклянных пиалках.

Продукты были простые, но вкус проверен временем — как говорится, "всё по-настоящему".

Кто туда ходил?

Все: школьники, пенсионеры, студенты, командировочные, влюблённые пары. Кафе работали до позднего вечера, и даже если ты опоздал в столовку, всегда мог перехватить пирожок и стакан сладкой воды.

Кафе СССР — это часть повседневной магии того времени. Без глянца, но с душой. Сегодня их вспоминают с теплом: не за стиль или шеф-повара, а за атмосферу, в которой даже за 10 копеек можно было почувствовать себя в уюте и спокойствии.