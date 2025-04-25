Газировка за 3 копейки и пирожок с капустой: как выглядели кафе советской мечты

Советские кафе — это не просто места, где ели. Это точки притяжения, где встречались, обсуждали последние новости из газеты, назначали свидания и просто отдыхали от дел.
Пусть интерьер был скромным, но аромат пирожков, звон ложек и хруст стаканов с газировкой делали эти заведения по-настоящему уютными.
Как это выглядело?
Кафе СССР часто были небольшими: с алюминиевыми подносами, резными стойками с бутылками "Байкала" и скромными столиками с клеёнкой. Выдача еды — по окошку, "касса отдельно", очередь — обязательно. На стенах висели плакаты: "Не задерживайся у кассы", "Береги хлеб". А в воздухе — запах котлет и печёного теста.
Что ели?
— Пирожки с капустой, повидлом или картошкой — настоящая классика.
— Компот из сухофруктов или газировка из автомата — 1 копейка без сиропа, 3 — с.
— Куриные ножки, макароны по-флотски, бефстроганов — всё по ГОСТу.
— И конечно, салат "Столичный” или "Витаминный” в стеклянных пиалках.
Продукты были простые, но вкус проверен временем — как говорится, "всё по-настоящему".
Кто туда ходил?
Все: школьники, пенсионеры, студенты, командировочные, влюблённые пары. Кафе работали до позднего вечера, и даже если ты опоздал в столовку, всегда мог перехватить пирожок и стакан сладкой воды.
Кафе СССР — это часть повседневной магии того времени. Без глянца, но с душой. Сегодня их вспоминают с теплом: не за стиль или шеф-повара, а за атмосферу, в которой даже за 10 копеек можно было почувствовать себя в уюте и спокойствии.
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