Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
41% россиян готовы сделать выбор: узнайте, какой — вторичное жильё или новостройку
Вы сажаете врага? Как английский плющ уничтожает ваш участок
Чёрная корочка — враг или зря пугают? Разбираемся без паники
Канье Уэст ошарашил заявлением: рэпер внезапно стал белым — что с ним происходит?
Настоящая облава: в Москве началась охота на тонированные авто
Забудьте об ожиданиях: новые сроки начисления детских пособий в России
Смартфон, который нельзя взломать? Прототип уже работает, но есть нюанс
Уютный Ландрам: почему путешественники возвращаются сюда снова и снова
Пересушенные, хрупкие, уставшие: как оживить ресницы после длительного наращивания

Газировка за 3 копейки и пирожок с капустой: как выглядели кафе советской мечты

1:48
Еда

Советские кафе — это не просто места, где ели. Это точки притяжения, где встречались, обсуждали последние новости из газеты, назначали свидания и просто отдыхали от дел.

Кафе
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кафе

Пусть интерьер был скромным, но аромат пирожков, звон ложек и хруст стаканов с газировкой делали эти заведения по-настоящему уютными.

Как это выглядело?

Кафе СССР часто были небольшими: с алюминиевыми подносами, резными стойками с бутылками "Байкала" и скромными столиками с клеёнкой. Выдача еды — по окошку, "касса отдельно", очередь — обязательно. На стенах висели плакаты: "Не задерживайся у кассы", "Береги хлеб". А в воздухе — запах котлет и печёного теста.

Что ели?

— Пирожки с капустой, повидлом или картошкой — настоящая классика.
— Компот из сухофруктов или газировка из автомата — 1 копейка без сиропа, 3 — с.
— Куриные ножки, макароны по-флотски, бефстроганов — всё по ГОСТу.
— И конечно, салат "Столичный” или "Витаминный” в стеклянных пиалках.

Продукты были простые, но вкус проверен временем — как говорится, "всё по-настоящему".

Кто туда ходил?

Все: школьники, пенсионеры, студенты, командировочные, влюблённые пары. Кафе работали до позднего вечера, и даже если ты опоздал в столовку, всегда мог перехватить пирожок и стакан сладкой воды.

Кафе СССР — это часть повседневной магии того времени. Без глянца, но с душой. Сегодня их вспоминают с теплом: не за стиль или шеф-повара, а за атмосферу, в которой даже за 10 копеек можно было почувствовать себя в уюте и спокойствии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Пересушенные, хрупкие, уставшие: как оживить ресницы после длительного наращивания
Погружение в космос без 3D-очков. Пражский планетарий перевернёт ваше представление о звёздах
Устойчивые к тени: как сделать ваш сад красивым без солнечного света
Под капотом — чёрная дыра: куда исчезает масло и что с этим делать
Когда небо было наше: как Аэрофлот стал крупнейшей авиакомпанией мира в 70-х  
3 минуты и готово: этот рецепт блинов из 2 ингредиентов перевернёт ваш взгляд на ужин
Продвинутая йога: стать гибким без часовых растяжек поможет новый вид FYSM
Китай против США: почему битва за технологии определит следующую мировую войну
Ипотечные ставки продолжат расти: тяжёлые времена для заёмщиков до 2027 года
Забудьте про пластик и бетон: как натуральные материалы меняют пространство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.