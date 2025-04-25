3 минуты и готово: этот рецепт блинов из 2 ингредиентов перевернёт ваш взгляд на ужин

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Эти блинчики без молочных продуктов и муки — идеальный легкий ужин, который можно приготовить всего за 3 минуты. Для их создания не нужны сложные ингредиенты. На самом деле, для этого рецепта требуется минимум компонентов, что делает его невероятно удобным.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ужин всего из двух ингредиентов за 3 минуты

После обильного праздничного застолья наступает время для отдыха. В такие моменты на помощь приходит простой и проверенный рецепт ужина. Эти блины без муки готовятся быстро и легко.

Тесто, состоящее из яиц и сливок, получается эластичным и обладает приятным вкусом. Из него можно приготовить нежные крокеты или просто подавать их на тарелке с джемом.

Быстрые блины для завтрака или обеда

У этого рецепта есть еще одно преимущество: он легко масштабируется. Например, если взять одно яйцо и 10 мл сливок, получится простое тесто в пропорции 1:1.

Ингредиенты:

4 яйца

40 мл 30% взбитых сливок

Щепотка соли

Топленое масло для жарки

Приготовление блинов с яйцами и сливками:

Разбейте яйца в миску и взбейте их до легкой и воздушной массы. Добавьте сливки и тщательно перемешайте до однородности. Приправьте тесто щепоткой соли. Разогрейте сковороду с тонким слоем топленого масла. Вылейте тесто на сковороду и обжарьте блины с двух сторон до золотисто-коричневого цвета. Для разнообразия можно добавить в тесто какао, корицу или ванильную пасту.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

