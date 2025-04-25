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3 минуты и готово: этот рецепт блинов из 2 ингредиентов перевернёт ваш взгляд на ужин

1:42
Еда

Эти блинчики без молочных продуктов и муки — идеальный легкий ужин, который можно приготовить всего за 3 минуты. Для их создания не нужны сложные ингредиенты. На самом деле, для этого рецепта требуется минимум компонентов, что делает его невероятно удобным.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ужин всего из двух ингредиентов за 3 минуты

После обильного праздничного застолья наступает время для отдыха. В такие моменты на помощь приходит простой и проверенный рецепт ужина. Эти блины без муки готовятся быстро и легко.

Тесто, состоящее из яиц и сливок, получается эластичным и обладает приятным вкусом. Из него можно приготовить нежные крокеты или просто подавать их на тарелке с джемом.

Быстрые блины для завтрака или обеда

У этого рецепта есть еще одно преимущество: он легко масштабируется. Например, если взять одно яйцо и 10 мл сливок, получится простое тесто в пропорции 1:1.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 40 мл 30% взбитых сливок
  • Щепотка соли
  • Топленое масло для жарки

Приготовление блинов с яйцами и сливками:

  1. Разбейте яйца в миску и взбейте их до легкой и воздушной массы.
  2. Добавьте сливки и тщательно перемешайте до однородности.
  3. Приправьте тесто щепоткой соли.
  4. Разогрейте сковороду с тонким слоем топленого масла.
  5. Вылейте тесто на сковороду и обжарьте блины с двух сторон до золотисто-коричневого цвета.
  6. Для разнообразия можно добавить в тесто какао, корицу или ванильную пасту.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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