3 минуты и готово: этот рецепт блинов из 2 ингредиентов перевернёт ваш взгляд на ужин

Эти блинчики без молочных продуктов и муки — идеальный легкий ужин, который можно приготовить всего за 3 минуты. Для их создания не нужны сложные ингредиенты. На самом деле, для этого рецепта требуется минимум компонентов, что делает его невероятно удобным.
Ужин всего из двух ингредиентов за 3 минуты
После обильного праздничного застолья наступает время для отдыха. В такие моменты на помощь приходит простой и проверенный рецепт ужина. Эти блины без муки готовятся быстро и легко.
Тесто, состоящее из яиц и сливок, получается эластичным и обладает приятным вкусом. Из него можно приготовить нежные крокеты или просто подавать их на тарелке с джемом.
Быстрые блины для завтрака или обеда
У этого рецепта есть еще одно преимущество: он легко масштабируется. Например, если взять одно яйцо и 10 мл сливок, получится простое тесто в пропорции 1:1.
Ингредиенты:
Приготовление блинов с яйцами и сливками:
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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