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Ешь яблоки каждый день и забудь о болезнях: вот что произойдет с вашим телом

2:48
Еда

Яблоки — одни из самых популярных фруктов в мире, которые не только вкусны, но и невероятно полезны для здоровья. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, поддерживают пищеварение и помогают контролировать уровень сахара в крови. Давайте разберемся, почему яблоки стоит включить в ежедневный рацион и какие риски могут возникнуть при их чрезмерном потреблении.

Яблоки сорта "Лобо"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яблоки сорта "Лобо"

Польза яблок

  1. Высокое содержание витаминов и минералов: яблоки богаты витамином С, витаминами группы В, калием, фолиевой кислотой, железом, кальцием и магнием. Эти вещества поддерживают иммунную систему, работу сердца и нервной системы.
  2. Антиоксиданты: флавоноиды и полифенолы в яблоках защищают организм от свободных радикалов, снижая риск рака и сердечных заболеваний. Сорта Red Deliches, Grenny Smith и Ida Red содержат наибольшее количество этих веществ.
  3. Пищеварение: клетчатка в яблоках предотвращает запоры, улучшает работу кишечника и способствует развитию полезной микрофлоры.
  4. Контроль уровня сахара: низкий гликемический индекс яблок помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом.

Пищевая ценность

В среднем яблоке (около 182 г) содержится:

  • 95 калорий
  • 25 г углеводов
  • 4 г клетчатки
  • 14% суточной нормы витамина С
  • Витамины группы В, витамин А, калий и другие минералы.

Риски и ограничения

Несмотря на все преимущества, чрезмерное употребление яблок может привести к нежелательным последствиям:

  • Чрезмерное потребление сахара: яблоки содержат натуральные сахара, и их избыток может негативно сказаться на здоровье людей с диабетом.
  • Аллергия: у некоторых людей может быть аллергическая реакция на яблоки.
  • Синдром раздраженного кишечника: у людей с этим заболеванием простые сахара в яблоках могут вызывать проблемы с пищеварением.

Стоит ли есть яблоки с кожурой?

Кожура яблок содержит большинство витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Однако она может содержать остатки пестицидов, поэтому перед употреблением лучше тщательно вымыть яблоко, советует ubytovaniopocno.cz.

Яблоки — ценный источник питательных веществ, полезных для здоровья. Они улучшают пищеварение, поддерживают иммунитет и снижают риск хронических заболеваний. Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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