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Прощай, горечь: 2 простых способа сделать лук сладким и вкусным — попробуйте прямо сейчас!

1:54
Еда

Лук — важная часть многих кулинарных традиций, его добавляют в разные блюда. Однако из-за острого вкуса и горечи лук может не понравиться некоторым людям, что снижает удовольствие от еды.

Резка лука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Резка лука

К счастью, есть способы смягчить вкус лука, сохранив его пользу и аромат. В этой статье мы расскажем о нескольких методах, которые помогут убрать горечь и сделать лук более приятным.

1. Первый способ — ошпаривание лука кипятком. Этот метод подходит для большинства видов лука, кроме красного, который может потерять цвет. Вот как это сделать:

  1. Нарежьте лук так, как нужно для рецепта.
  2. Положите нарезанный лук в миску.
  3. Залейте кипятком и оставьте на 2-3 минуты. Важно не передерживать лук, чтобы он не стал слишком мягким.
  4. Слейте кипяток и сразу промойте лук холодной водой или водой со льдом.

2. Второй способ — маринование лука в уксусе. Этот метод не только смягчает вкус, но и добавляет легкую кислинку. Для этого:

  1. Смешайте 2 чайные ложки 9% столового уксуса с 200 мл воды.
  2. Нарежьте лук и залейте его маринадом.
  3. Оставьте лук в маринаде на 30 минут.
  4. После маринования лук приобретает специфический вкус, который может понравиться не всем.

Эти методы помогут вам использовать лук в любимых блюдах, даже если раньше вы избегали его из-за горечи. Экспериментируя с разными способами обработки, вы найдете оптимальный вариант для себя. Лук — не только вкусная добавка, но и полезный продукт, поэтому не стоит полностью отказываться от него. Попробуйте новые способы приготовления лука и откройте для себя его новые вкусовые качества.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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