Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонт за копейки, который выглядит на миллионы: дизайнеры раскрыли главный секрет
Штраф из ниоткуда: за что на самом деле ловят камеры на трассах
Гуаран жёлтый: красивое и полезное дерево для вашего сада
Волосы сыпятся, сил нет, а ешь нормально? Не хватает одного нутриента
Земля дрогнула — нервы сдали: что творится с турами в Стамбул
Решение Винисиуса потрясло мир футбола: отказ от миллиарда – ради чего
МКС станет лабораторией времени: что скрывает проект ACES
Ольга Бузова заявила, что могла бы прожить неделю в палатке
Крупный земельный участок под Санкт-Петербургом: кто пытается отменить его продажу

Забудьте о кофе: горячий шоколад — ваш новый источник энергии и концентрации

2:27
Еда

Горячий шоколад — один из тех традиционных напитков, которые приносят не только удовольствие, но и пользу. Он содержит натуральные соединения, способствующие улучшению мозгового кровообращения, повышению концентрации, улучшению памяти и поддержанию остроты ума.

Горячий шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Горячий шоколад

Как горячий шоколад помогает мозгу?

Горячий шоколад, приготовленный из чистого какао и молока, богат флавоноидами — антиоксидантами, которые улучшают мозговое кровообращение. Это способствует лучшей оксигенации мозга, повышению ясности ума, улучшению кратковременной памяти и концентрации.

Какао также содержит небольшое количество кофеина и теобромина, которые помогают проснуться утром, не вызывая нервозности. Это делает горячий шоколад отличным выбором для тех, кто ищет заряд энергии без побочных эффектов, пишет испанское издание abc.es.

Как приготовить полезный горячий шоколад?

Для максимальной пользы используйте чистый какао-порошок без сахара и добавок. Смешайте его с молоком (можно растительным) и загустите по вкусу. Если хотите добавить сладости, используйте мед, коричневый сахар или финики. Избегайте промышленных смесей, так как они содержат мало какао и много сахара.

Для идеальной текстуры подогрейте молоко, растворите какао в горячей жидкости и затем добавьте остальное. Для дополнительного вкуса добавьте корицу или ванильную эссенцию.

Когда лучше пить горячий шоколад?

Горячий шоколад идеально подходит для завтрака или перекуса, особенно в холодное время года. Он также полезен перед учебой, работой или другими задачами, требующими умственной концентрации. Оптимальное время — утро или середина дня.

Альтернативы для тех, кто не любит шоколад

Если вам не нравится горячий шоколад, есть и другие варианты. Зеленый чай содержит антиоксиданты и теин, улучшающие концентрацию. Кофе, употребляемый в умеренных количествах, помогает прояснить мысли, но лучше избегать его во второй половине дня.

Чистый какао-порошок можно добавлять в смузи, йогурты или выпечку, чтобы получить те же преимущества, что и от горячего шоколада.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Авто
ТОП-5 лучших легковушек всех времён Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти

Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?

Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Муравейник в теплице — не норма: как избавиться и не навредить
Последние материалы
Хвост есть — запаха нет: гениальные способы освежить дом
Птенец на земле — не сирота: как помочь птицам и не навредить
Гормон молодости: как разбудить соматропин и замедлить старение
Ваш умный телевизор следит за вами: как остановить скрытый сбор данных
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Под угрозой исчезновения: как учёные пытаются спасти уникальную лягушку
Вкус детства в сотейнике: томатная подлива как в СССР — ностальгия в каждой ложке
Анна Семенович рассказала, что сделала бы, если стала мужчиной
Как отрастить брови за месяц — реальные лайфхаки и средства
Летний отпуск мечты: 3 курорта, которые получили высшие оценки от путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.