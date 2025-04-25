Забудьте о кофе: горячий шоколад — ваш новый источник энергии и концентрации

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Горячий шоколад — один из тех традиционных напитков, которые приносят не только удовольствие, но и пользу. Он содержит натуральные соединения, способствующие улучшению мозгового кровообращения, повышению концентрации, улучшению памяти и поддержанию остроты ума.

Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Горячий шоколад

Как горячий шоколад помогает мозгу?

Горячий шоколад, приготовленный из чистого какао и молока, богат флавоноидами — антиоксидантами, которые улучшают мозговое кровообращение. Это способствует лучшей оксигенации мозга, повышению ясности ума, улучшению кратковременной памяти и концентрации.

Какао также содержит небольшое количество кофеина и теобромина, которые помогают проснуться утром, не вызывая нервозности. Это делает горячий шоколад отличным выбором для тех, кто ищет заряд энергии без побочных эффектов, пишет испанское издание abc.es.

Как приготовить полезный горячий шоколад?

Для максимальной пользы используйте чистый какао-порошок без сахара и добавок. Смешайте его с молоком (можно растительным) и загустите по вкусу. Если хотите добавить сладости, используйте мед, коричневый сахар или финики. Избегайте промышленных смесей, так как они содержат мало какао и много сахара.

Для идеальной текстуры подогрейте молоко, растворите какао в горячей жидкости и затем добавьте остальное. Для дополнительного вкуса добавьте корицу или ванильную эссенцию.

Когда лучше пить горячий шоколад?

Горячий шоколад идеально подходит для завтрака или перекуса, особенно в холодное время года. Он также полезен перед учебой, работой или другими задачами, требующими умственной концентрации. Оптимальное время — утро или середина дня.

Альтернативы для тех, кто не любит шоколад

Если вам не нравится горячий шоколад, есть и другие варианты. Зеленый чай содержит антиоксиданты и теин, улучшающие концентрацию. Кофе, употребляемый в умеренных количествах, помогает прояснить мысли, но лучше избегать его во второй половине дня.

Чистый какао-порошок можно добавлять в смузи, йогурты или выпечку, чтобы получить те же преимущества, что и от горячего шоколада.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



