Вкус детства в сотейнике: томатная подлива как в СССР — ностальгия в каждой ложке

Томатная подлива — символ советской кулинарии. Она сопровождала многие мясные блюда и вызывала тёплые воспоминания у нескольких поколений. Несмотря на ограниченный выбор продуктов, повара тех времён создавали сытные и вкусные блюда. Рецепты были простыми, но результат радовал. Сегодня многие хотят вернуть эти вкусы в свои дома.
Ингредиенты:
Приготовление:
Томатная подлива может дополнить котлеты, биточки, голубцы или фаршированные перцы. Это не только вкусный соус, но и часть нашего культурного наследия.
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные рассчитали точную дату гибели жизни на Земле. Что происходит с Солнцем, и как нам выжить после миллиардного отсчёта?