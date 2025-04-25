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Вкус детства в сотейнике: томатная подлива как в СССР — ностальгия в каждой ложке

1:38
Еда

Томатная подлива — символ советской кулинарии. Она сопровождала многие мясные блюда и вызывала тёплые воспоминания у нескольких поколений. Несмотря на ограниченный выбор продуктов, повара тех времён создавали сытные и вкусные блюда. Рецепты были простыми, но результат радовал. Сегодня многие хотят вернуть эти вкусы в свои дома.

Голубцы в томатном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубцы в томатном соусе

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. растительного масла
  • 20 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1,5-2 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. сметаны
  • 1,5 стакана воды
  • Соль и перец по вкусу
  • По желанию: лавровый лист, тмин, сушёная зелень или лук

Приготовление:

  1. Разогрейте растительное масло в сотейнике на слабом огне. Добавьте сливочное масло и растопите его.
  2. Всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком или вилкой, чтобы избежать комочков.
  3. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте.
  4. Постепенно влейте воду, постоянно помешивая. Если подлива получится слишком густой, добавьте ещё немного воды.
  5. Приправьте солью и перцем по вкусу. При желании добавьте лавровый лист, тмин или сушёную зелень.
  6. Добавьте сметану и томите на медленном огне 1-2 минуты.

Томатная подлива может дополнить котлеты, биточки, голубцы или фаршированные перцы. Это не только вкусный соус, но и часть нашего культурного наследия.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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