Вкус детства в сотейнике: томатная подлива как в СССР — ностальгия в каждой ложке

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатная подлива — символ советской кулинарии. Она сопровождала многие мясные блюда и вызывала тёплые воспоминания у нескольких поколений. Несмотря на ограниченный выбор продуктов, повара тех времён создавали сытные и вкусные блюда. Рецепты были простыми, но результат радовал. Сегодня многие хотят вернуть эти вкусы в свои дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубцы в томатном соусе

Ингредиенты:

2 ст. л. растительного масла

20 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1,5-2 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. сметаны

1,5 стакана воды

Соль и перец по вкусу

По желанию: лавровый лист, тмин, сушёная зелень или лук

Приготовление:

Разогрейте растительное масло в сотейнике на слабом огне. Добавьте сливочное масло и растопите его. Всыпьте муку и быстро перемешайте венчиком или вилкой, чтобы избежать комочков. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте. Постепенно влейте воду, постоянно помешивая. Если подлива получится слишком густой, добавьте ещё немного воды. Приправьте солью и перцем по вкусу. При желании добавьте лавровый лист, тмин или сушёную зелень. Добавьте сметану и томите на медленном огне 1-2 минуты.

Томатная подлива может дополнить котлеты, биточки, голубцы или фаршированные перцы. Это не только вкусный соус, но и часть нашего культурного наследия.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

