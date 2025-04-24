Пасха позади: эти 4 завтрака запустят детокс вашего организма — почувствуете легкость

4:50 Your browser does not support the audio element. Еда

С окончанием Пасхи и семейных застолий самое время обратить внимание на рацион и провести детоксикацию организма. Завтрак — ключевой момент для восстановления баланса, ведь именно с него начинается наш день. Давайте начнем утро с вкусных и полезных блюд, которые помогут организму очиститься и почувствовать легкость.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Омлет

1. Пудинг с чиа и красными фруктами

Этот десерт богат белком, клетчаткой и антиоксидантами. Он насыщает и помогает выводить токсины. В 200-граммовой порции содержится около 250 калорий.

Ингредиенты (на 2 порции):

1/3 стакана семян чиа;

1 стакан миндального молока;

1 ст. л. меда;

0,5 стакана крупно нарезанного миндаля;

1 стакан смеси свежих или замороженных красных фруктов.

Приготовление:

В миску добавьте семена чиа, миндальное молоко и мед. Тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Половину фруктов измельчите в блендере до однородной массы. В две миски выложите по ложке фруктового пюре и посыпьте миндалем. Повторите с оставшимся пюре. Украсьте целыми фруктами и подавайте.

2. Омлет с овсянкой, шпинатом, помидорами черри и сыром грюйер

Этот омлет — источник чистого животного белка, клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Он даст вам силы и энергию на весь день. В одной порции — 350-400 калорий.

Ингредиенты (на 2 порции):

2 целых яйца;

4 яичных белка;

4 ст. л. овсянки;

2 ст. л. оливкового масла;

1 горсть крупно нарезанного шпината;

10 помидоров черри, разрезанных пополам;

0,5 стакана крупно натертого сыра грюйер;

соль и свежемолотый перец.

Приготовление:

Взбейте яйца и яичные белки венчиком, добавьте овсянку, оливковое масло, соль и перец. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и вылейте половину яичной смеси. Выпекайте 2-3 минуты, затем переверните и готовьте еще 2-3 минуты. Повторите с оставшейся смесью. Обжарьте шпинат и помидоры на той же сковороде, приправьте солью и перцем. Распределите шпинат и помидоры по омлетам, посыпьте сыром и сложите пополам.

3. Йогурт с гранолой, киви и бананом

Этот десерт улучшает работу кишечника и помогает детоксикации. В 250-граммовой порции — около 350 калорий.

Ингредиенты (на 2 порции):

2 стакана процеженного йогурта;

2 ст. л. меда;

2 щепотки корицы;

1 большой киви, тонко нарезанный;

1 большой банан, тонко нарезанный;

4 ст. л. гранолы;

1 ст. л. семян тыквы;

1 ст. л. фундука;

1 ст. л. темного шоколада, крупно нарезанного.

Приготовление:

В большую миску добавьте йогурт, мед и корицу, тщательно перемешайте. Разделите смесь на две меньшие миски и выложите киви и банан. В глубокой тарелке смешайте гранолу, семена тыквы, фундук и темный шоколад. Разложите по мискам и подавайте.

4. Маффины с цуккини и антотиро

Этот вариант традиционного тыквенного пирога богат клетчаткой, белком и минералами. В 40-граммовом маффине — 100-120 калорий.

Ингредиенты (на 10-12 маффинов):

250 гр. цельнозерновой муки;

0,5 стакана оливкового масла;

0,5 стакана процеженного йогурта;

2 яйца;

1 стакан тертого антотиро;

2 небольших цуккини, натертых и хорошо отжатых;

1 ст. л. нарезанной свежей мяты;

соль и свежемолотый перец.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. В большой миске смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и перемешайте. Заполните формочки для кексов на 3/4 и выпекайте 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета. Дайте остыть и подавайте.

Эти блюда помогут вам начать утро с пользой для здоровья и хорошего настроения, уверяет iefimerida.gr.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.





За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

