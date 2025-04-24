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Пасха позади: эти 4 завтрака запустят детокс вашего организма — почувствуете легкость

4:50
Еда

С окончанием Пасхи и семейных застолий самое время обратить внимание на рацион и провести детоксикацию организма. Завтрак — ключевой момент для восстановления баланса, ведь именно с него начинается наш день. Давайте начнем утро с вкусных и полезных блюд, которые помогут организму очиститься и почувствовать легкость.

Омлет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Омлет

1. Пудинг с чиа и красными фруктами

Этот десерт богат белком, клетчаткой и антиоксидантами. Он насыщает и помогает выводить токсины. В 200-граммовой порции содержится около 250 калорий.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 1/3 стакана семян чиа;
  • 1 стакан миндального молока;
  • 1 ст. л. меда;
  • 0,5 стакана крупно нарезанного миндаля;
  • 1 стакан смеси свежих или замороженных красных фруктов.

Приготовление:

  1. В миску добавьте семена чиа, миндальное молоко и мед. Тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час.
  2. Половину фруктов измельчите в блендере до однородной массы.
  3. В две миски выложите по ложке фруктового пюре и посыпьте миндалем.
  4. Повторите с оставшимся пюре.
  5. Украсьте целыми фруктами и подавайте.

2. Омлет с овсянкой, шпинатом, помидорами черри и сыром грюйер

Этот омлет — источник чистого животного белка, клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Он даст вам силы и энергию на весь день. В одной порции — 350-400 калорий.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 2 целых яйца;
  • 4 яичных белка;
  • 4 ст. л. овсянки;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 горсть крупно нарезанного шпината;
  • 10 помидоров черри, разрезанных пополам;
  • 0,5 стакана крупно натертого сыра грюйер;
  • соль и свежемолотый перец.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца и яичные белки венчиком, добавьте овсянку, оливковое масло, соль и перец.
  2. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и вылейте половину яичной смеси.
  3. Выпекайте 2-3 минуты, затем переверните и готовьте еще 2-3 минуты.
  4. Повторите с оставшейся смесью.
  5. Обжарьте шпинат и помидоры на той же сковороде, приправьте солью и перцем.
  6. Распределите шпинат и помидоры по омлетам, посыпьте сыром и сложите пополам.

3. Йогурт с гранолой, киви и бананом

Этот десерт улучшает работу кишечника и помогает детоксикации. В 250-граммовой порции — около 350 калорий.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 2 стакана процеженного йогурта;
  • 2 ст. л. меда;
  • 2 щепотки корицы;
  • 1 большой киви, тонко нарезанный;
  • 1 большой банан, тонко нарезанный;
  • 4 ст. л. гранолы;
  • 1 ст. л. семян тыквы;
  • 1 ст. л. фундука;
  • 1 ст. л. темного шоколада, крупно нарезанного.

Приготовление:

  1. В большую миску добавьте йогурт, мед и корицу, тщательно перемешайте.
  2. Разделите смесь на две меньшие миски и выложите киви и банан.
  3. В глубокой тарелке смешайте гранолу, семена тыквы, фундук и темный шоколад.
  4. Разложите по мискам и подавайте.

4. Маффины с цуккини и антотиро

Этот вариант традиционного тыквенного пирога богат клетчаткой, белком и минералами. В 40-граммовом маффине — 100-120 калорий.

Ингредиенты (на 10-12 маффинов):

  • 250 гр. цельнозерновой муки;
  • 0,5 стакана оливкового масла;
  • 0,5 стакана процеженного йогурта;
  • 2 яйца;
  • 1 стакан тертого антотиро;
  • 2 небольших цуккини, натертых и хорошо отжатых;
  • 1 ст. л. нарезанной свежей мяты;
  • соль и свежемолотый перец.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. В большой миске смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Заполните формочки для кексов на 3/4 и выпекайте 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета.
  4. Дайте остыть и подавайте.

Эти блюда помогут вам начать утро с пользой для здоровья и хорошего настроения, уверяет iefimerida.gr.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.
 

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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