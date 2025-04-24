Пасха позади: эти 4 завтрака запустят детокс вашего организма — почувствуете легкость

С окончанием Пасхи и семейных застолий самое время обратить внимание на рацион и провести детоксикацию организма. Завтрак — ключевой момент для восстановления баланса, ведь именно с него начинается наш день. Давайте начнем утро с вкусных и полезных блюд, которые помогут организму очиститься и почувствовать легкость.
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Омлет
1. Пудинг с чиа и красными фруктами
Этот десерт богат белком, клетчаткой и антиоксидантами. Он насыщает и помогает выводить токсины. В 200-граммовой порции содержится около 250 калорий.
Ингредиенты (на 2 порции):
1/3 стакана семян чиа;
1 стакан миндального молока;
1 ст. л. меда;
0,5 стакана крупно нарезанного миндаля;
1 стакан смеси свежих или замороженных красных фруктов.
Приготовление:
В миску добавьте семена чиа, миндальное молоко и мед. Тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час.
Половину фруктов измельчите в блендере до однородной массы.
В две миски выложите по ложке фруктового пюре и посыпьте миндалем.
Повторите с оставшимся пюре.
Украсьте целыми фруктами и подавайте.
2. Омлет с овсянкой, шпинатом, помидорами черри и сыром грюйер
Этот омлет — источник чистого животного белка, клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Он даст вам силы и энергию на весь день. В одной порции — 350-400 калорий.
Ингредиенты (на 2 порции):
2 целых яйца;
4 яичных белка;
4 ст. л. овсянки;
2 ст. л. оливкового масла;
1 горсть крупно нарезанного шпината;
10 помидоров черри, разрезанных пополам;
0,5 стакана крупно натертого сыра грюйер;
соль и свежемолотый перец.
Приготовление:
Взбейте яйца и яичные белки венчиком, добавьте овсянку, оливковое масло, соль и перец.
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и вылейте половину яичной смеси.
Выпекайте 2-3 минуты, затем переверните и готовьте еще 2-3 минуты.
Повторите с оставшейся смесью.
Обжарьте шпинат и помидоры на той же сковороде, приправьте солью и перцем.
Распределите шпинат и помидоры по омлетам, посыпьте сыром и сложите пополам.
3. Йогурт с гранолой, киви и бананом
Этот десерт улучшает работу кишечника и помогает детоксикации. В 250-граммовой порции — около 350 калорий.
Ингредиенты (на 2 порции):
2 стакана процеженного йогурта;
2 ст. л. меда;
2 щепотки корицы;
1 большой киви, тонко нарезанный;
1 большой банан, тонко нарезанный;
4 ст. л. гранолы;
1 ст. л. семян тыквы;
1 ст. л. фундука;
1 ст. л. темного шоколада, крупно нарезанного.
Приготовление:
В большую миску добавьте йогурт, мед и корицу, тщательно перемешайте.
Разделите смесь на две меньшие миски и выложите киви и банан.
В глубокой тарелке смешайте гранолу, семена тыквы, фундук и темный шоколад.
Разложите по мискам и подавайте.
4. Маффины с цуккини и антотиро
Этот вариант традиционного тыквенного пирога богат клетчаткой, белком и минералами. В 40-граммовом маффине — 100-120 калорий.
Ингредиенты (на 10-12 маффинов):
250 гр. цельнозерновой муки;
0,5 стакана оливкового масла;
0,5 стакана процеженного йогурта;
2 яйца;
1 стакан тертого антотиро;
2 небольших цуккини, натертых и хорошо отжатых;
1 ст. л. нарезанной свежей мяты;
соль и свежемолотый перец.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C.
В большой миске смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и перемешайте.
Заполните формочки для кексов на 3/4 и выпекайте 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета.
Дайте остыть и подавайте.
Эти блюда помогут вам начать утро с пользой для здоровья и хорошего настроения, уверяет iefimerida.gr.
Уточнения
Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.