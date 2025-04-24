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Пышный и тёплый омлет с запахом утра и заботы

Рецепты от бабушек СССР. Как приготовить самый вкусный омлет  
1:25
Еда

Омлет в СССР — это не просто завтрак. Это утро на кухне, когда бабушка открывает форточку, варит чай, а в духовке поднимается воздушный омлет в эмалированной миске.

Омлет
Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Ни разрыхлителей, ни микроволновок — только простота, тепло и любовь.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Масло сливочное — для смазывания формы
  • Немного манки (по желанию, для пышности).

Приготовление

1. Смешиваем яйца с молоком и солью. Взбивать не нужно до пены — просто аккуратно венчиком или вилкой.
2. Добавляем щепотку манки, если хочется более плотной структуры.
3. Смазываем форму маслом и выливаем смесь.
4. Ставим в духовку (предварительно разогретую до 180-200 °C) на 20-25 минут. Омлет должен подняться, стать золотистым и упругим.
5. Не открывать духовку в процессе — иначе "сдуется".

Подача

Порежьте на куски, подайте с ложкой варенья или кусочком масла. Иногда бабушки клали сверху немного сметаны или зелёного лука — если был.

Этот омлет — не гастрономический шедевр, а вкусное напоминание о доме. О том, как просто и душевно можно начинать день.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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