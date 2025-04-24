Пышный и тёплый омлет с запахом утра и заботы

Рецепты от бабушек СССР. Как приготовить самый вкусный омлет

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет в СССР — это не просто завтрак. Это утро на кухне, когда бабушка открывает форточку, варит чай, а в духовке поднимается воздушный омлет в эмалированной миске.

Фото: commons.wikimedia.org by Renee Comet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Ни разрыхлителей, ни микроволновок — только простота, тепло и любовь.

Ингредиенты (на 2 порции)

Яйца — 4 шт.

Молоко — 100 мл

Соль — по вкусу

Масло сливочное — для смазывания формы

Немного манки (по желанию, для пышности).

Приготовление

1. Смешиваем яйца с молоком и солью. Взбивать не нужно до пены — просто аккуратно венчиком или вилкой.

2. Добавляем щепотку манки, если хочется более плотной структуры.

3. Смазываем форму маслом и выливаем смесь.

4. Ставим в духовку (предварительно разогретую до 180-200 °C) на 20-25 минут. Омлет должен подняться, стать золотистым и упругим.

5. Не открывать духовку в процессе — иначе "сдуется".

Подача

Порежьте на куски, подайте с ложкой варенья или кусочком масла. Иногда бабушки клали сверху немного сметаны или зелёного лука — если был.

Этот омлет — не гастрономический шедевр, а вкусное напоминание о доме. О том, как просто и душевно можно начинать день.