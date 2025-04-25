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Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке

1:44
Еда

Разогреть ужин со вчерашнего дня — дело пары минут. Особенно когда под рукой микроволновка: быстро, удобно, экономно. Но не всё так безопасно, как кажется.

Микроволновка
Фото: Designed by Freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микроволновка

Многие уже слышали о рисе и грибах — их действительно не стоит повторно нагревать. Однако в списке потенциально опасных продуктов есть и гораздо более распространённые блюда. Их повторный разогрев может привести к образованию канцерогенных веществ, а значит — повлиять на здоровье.

Не просто предостережение, а серьёзный риск

Современные исследования подтверждают: при повторном нагреве определённых продуктов в микроволновке в пище могут образовываться вредные соединения. Особенно это касается блюд, популярных в Восточной Европе и странах Центральной Европы, в том числе и в Венгрии. Речь идёт не о случайности или редком исключении — это вполне реальная угроза, которая кроется в бытовой привычке.

Что именно нельзя разогревать

Конкретные блюда, которые могут представлять опасность, нередко воспринимаются как безобидные. Они входят в ежедневный рацион, готовятся большими порциями и нередко отправляются в микроволновку на следующий день. Однако при повторном нагреве, особенно в пластиковых контейнерах, в них могут образовываться вещества, потенциально влияющие на развитие раковых заболеваний.

Что делать

Лучшее решение — разогревать пищу на плите или в духовке. И, конечно, не оставлять готовые блюда на долгое хранение вне холодильника. А если есть возможность, готовьте ровно столько, сколько нужно на один приём пищи.

Уточнения

Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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