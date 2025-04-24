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Советские праздники и застолья — что обязательно стояло на столе

2:11
Еда

Праздники в СССР — это не просто даты в календаре. Это целая культура застолья, семейных традиций и незабвенного вкуса детства.

Новогодний стол
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Новогодний стол

Несмотря на дефицит, хозяйки творили чудеса: накрывали столы так, что любой гость был сыт, доволен и просил добавки. И у каждого из нас есть воспоминание — запах селёдки под шубой, вкус домашнего торта и звон стеклянных рюмок.

Что было обязательно на праздничном столе

Салат "Оливье"

Без него не обходился ни один Новый год. Настоящий, по ГОСТу: варёная колбаса, картошка, солёные огурцы, зелёный горошек и майонез "Провансаль".

Селёдка под шубой

Слои из свёклы, картофеля, моркови и солёной сельди — под плотной шапкой майонеза. Красиво, сытно и строго по слоям.

Домашняя закуска

Холодец с горчицей или хреном, яйца с майонезом и шпроты на хлебе. Иногда — сало на газетке и чеснок для храбрости.

Курица или жаркое в духовке

Особенно "та самая" курица, запечённая с картошкой в чугунке. Праздник начинался, когда из кухни шёл этот запах.

Нарезка

Колбаса, сыр, зелёный лук, иногда даже сервелат. Всё - кружочками и на фарфоровом блюде с золотым ободком.

Торт "Наполеон" или "Птичье молоко"

Домашний или из гастронома. Один торт — на весь вечер. Раздавали тонко, но с любовью.

Компот или шампанское

Домашний компот из сухофруктов или "Советское шампанское" — всегда по случаю. А для детей — лимонад "Буратино".

Не еда — традиция

Каждое блюдо на праздничном столе в СССР — это часть ритуала, передаваемого из поколения в поколение. Даже обычная картошка превращалась в деликатес, если была приготовлена "как у бабушки".

Советское застолье — это не про изобилие, а про тепло, душу и мастерство хозяйки. Всё просто, но со вкусом. И даже сейчас многие ностальгируют по тем столам, где всё было "настоящим".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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