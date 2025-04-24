Цезарь-роллы, которые удобно есть без вилки и ножа

Эта вариация любимого салата "Цезарь" в лаваше — идеальный способ взять вкусное с собой. Роллы получаются насыщенными, ароматными и гораздо удобнее классического салата. Внутри — курочка, свежий салат, сыр, сочные помидоры и фирменный соус, который делает вкус завершённым. Отличный вариант для ланча, пикника или перекуса на ходу.
Тонкий армянский лаваш (из тандыра) — 1 лист (100-120 г)
Куриное филе (варёное или гриль) — 200 г
Салат ромэн — 100 г
Салат лолло россо — 50 г
Помидоры — 100 г
Пармезан — 30 г
Для соуса:
Оливковое масло extra virgin — 4 ст. л.
Домашний майонез — 150 г
Натуральный йогурт — 150 г
Каперсы — 20 г
Дижонская горчица — 20 г
Пармезан — 20 г
Анчоусы — 60 г
Оливки — 20 г
1. Подготовьте ингредиенты
Курицу нарежьте мелко, помидоры — кружочками. Листья салата порвите или нарежьте, сыр натрите.
2. Соус "Цезарь"
Смешайте в блендере все ингредиенты до однородности. Он должен быть густым и насыщенным.
3. Сборка роллов
Смажьте лаваш тонким слоем соуса. Отступив от края 5 см, выложите слой салата, затем помидоры, курицу, сыр. Сбрызните оставшимся соусом.
4. Сворачиваем и охлаждаем
Плотно сверните рулет, оберните его пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2 часа. Это важно — лаваш пропитается, начинка стабилизируется.
5. Подача
Перед подачей снимите плёнку, нарежьте рулет на роллы — удобно брать руками и есть без приборов.
Лава́ш (азерб. и тур. , арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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