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Цезарь-роллы, которые удобно есть без вилки и ножа

2:04
Еда

Эта вариация любимого салата "Цезарь" в лаваше — идеальный способ взять вкусное с собой. Роллы получаются насыщенными, ароматными и гораздо удобнее классического салата. Внутри — курочка, свежий салат, сыр, сочные помидоры и фирменный соус, который делает вкус завершённым. Отличный вариант для ланча, пикника или перекуса на ходу.

Рулетики с курицей
Фото: commons.wikimedia.org by samuelfernandezrivera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рулетики с курицей

Ингредиенты на 4 порции:

  • Тонкий армянский лаваш (из тандыра) — 1 лист (100-120 г)

  • Куриное филе (варёное или гриль) — 200 г

  • Салат ромэн — 100 г

  • Салат лолло россо — 50 г

  • Помидоры — 100 г

  • Пармезан — 30 г

Для соуса:

  • Оливковое масло extra virgin — 4 ст. л.

  • Домашний майонез — 150 г

  • Натуральный йогурт — 150 г

  • Каперсы — 20 г

  • Дижонская горчица — 20 г

  • Пармезан — 20 г

  • Анчоусы — 60 г

  • Оливки — 20 г

Как готовить:

1. Подготовьте ингредиенты
Курицу нарежьте мелко, помидоры — кружочками. Листья салата порвите или нарежьте, сыр натрите.

2. Соус "Цезарь"
Смешайте в блендере все ингредиенты до однородности. Он должен быть густым и насыщенным.

3. Сборка роллов
Смажьте лаваш тонким слоем соуса. Отступив от края 5 см, выложите слой салата, затем помидоры, курицу, сыр. Сбрызните оставшимся соусом.

4. Сворачиваем и охлаждаем
Плотно сверните рулет, оберните его пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 2 часа. Это важно — лаваш пропитается, начинка стабилизируется.

5. Подача
Перед подачей снимите плёнку, нарежьте рулет на роллы — удобно брать руками и есть без приборов.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. , арм.  (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Цезарь-роллы, которые удобно есть без вилки и ножа
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